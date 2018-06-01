Fransa'da aşırı sağcılar isim değiştirdi

Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanan aşırı sağcılar, bu kez de şanslarını yeni isimle deneyecek.Fransa'da Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) 46 yılın ardından ismini değiştirdi. Siyasi rotasını değiştirmeyen parti, isim değişikliğiyle daha fazla seçmene ulaşmayı hedefliyor. Marie Le Pen'in partisinin adı bundan böyle Ulusal Birleşme olacak.
Cuma akşamı Lyon'da yaptığı açıklamada, "Hareketimiz tarihi bir an yaşıyor" diyen Le Pen, partisinin isiminin değiştirildiğini duyurdu. Marie Le Pen, parti içinde yapılan oylamada üyelerin yüzde 80'inden fazlasının isim değişikliğinden yana oy kullandıklarını belirtti.
Marine Le Pen geçen yıl Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı aldığı yenilgi sonrası yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Le Pen yeni isimleri Ulusal Birleşme ile 2019 yılında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri için seçmen kitlesini genişletmeyi hedefliyor.
Fransa'daki anketlerde, Le Pen'in yeni adıyla Ulusal Birleşme partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un Yürüyüş partisinin ardından ikinci parti olarak çıkıyor.
Babasının izinden çıkmaya çalışıyor
Marine Le Pen isim değişikliğiyle, partinin kurucularından ve uzun yıllar liderlerinden olan babası Jean-Marie Le Pen'den daha da uzaklaşacak bir adım atmış oldu. Ulusal Cephe'yi 1972 yılında kuran isimler arasındaki Jean-Marie Le Pen, 2015 yılında partiden ihraç edilmişti.
Baba Le Pen, Nazi toplama kampındaki gaz odalarını "önemsiz ve teferruat" olarak değerlendirdiği açıklamaları nedeniyle birçok kez yargılanmıştı. Marine Le Pen 2011 yılından bu yana AB ve göç karşıtı partisine yeni bir imaj kazandımak için çabalıyor.
DW,dpa/GA,BK
© Deutsche Welle Türkçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti
Muharrem İnce kendisine hediye edilen 'Elif' tablosunu ters tuttu
Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!
Son dakika: Yunanistan'dan Türkiye'ye iade kararı! Tutuklu terörist Turgut Kaya iade edilecek
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum