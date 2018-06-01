HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fransa'da aşırı sağcılar isim değiştirdi

01.06.2018 23:06 | Son Güncelleme

Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe seçmen tabanını genişletebilmek için isim değişikliğine gitti.

Fransa'da aşırı sağcılar isim değiştirdi

Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanan aşırı sağcılar, bu kez de şanslarını yeni isimle deneyecek.Fransa'da Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) 46 yılın ardından ismini değiştirdi. Siyasi rotasını değiştirmeyen parti, isim değişikliğiyle daha fazla seçmene ulaşmayı hedefliyor. Marie Le Pen'in partisinin adı bundan böyle Ulusal Birleşme olacak.

Cuma akşamı Lyon'da yaptığı açıklamada, "Hareketimiz tarihi bir an yaşıyor" diyen Le Pen, partisinin isiminin değiştirildiğini duyurdu. Marie Le Pen, parti içinde yapılan oylamada üyelerin yüzde 80'inden fazlasının isim değişikliğinden yana oy kullandıklarını belirtti.

Marine Le Pen geçen yıl Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı aldığı yenilgi sonrası yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Le Pen yeni isimleri Ulusal Birleşme ile 2019 yılında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri için seçmen kitlesini genişletmeyi hedefliyor.

Fransa'daki anketlerde, Le Pen'in yeni adıyla Ulusal Birleşme partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un Yürüyüş partisinin ardından ikinci parti olarak çıkıyor.

Babasının izinden çıkmaya çalışıyor

Marine Le Pen isim değişikliğiyle, partinin kurucularından ve uzun yıllar liderlerinden olan babası Jean-Marie Le Pen'den daha da uzaklaşacak bir adım atmış oldu. Ulusal Cephe'yi 1972 yılında kuran isimler arasındaki Jean-Marie Le Pen, 2015 yılında partiden ihraç edilmişti.

Baba Le Pen, Nazi toplama kampındaki gaz odalarını "önemsiz ve teferruat" olarak değerlendirdiği açıklamaları nedeniyle birçok kez yargılanmıştı. Marine Le Pen 2011 yılından bu yana AB ve göç karşıtı partisine yeni bir imaj kazandımak için çabalıyor.

DW,dpa/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndüDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndü
Trump: ‘Kim Jong Un’la Görüşme 12 Haziran’da’Trump: ‘Kim Jong Un’la Görüşme 12 Haziran’da’
İtalya’da yeni hükümet yemin ettiİtalya’da yeni hükümet yemin etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç

Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu

Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

ABD'nin UFO programında beklenmeyen gelişme: Görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar...

ABD'nin UFO programında beklenmeyen gelişme: Görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar...

Bulgaristan'dan skandal karar!

Bulgaristan'dan skandal karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.