Fransa'da aşırı sağcılar isim değiştirdi

Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanan aşırı sağcılar, bu kez de şanslarını yeni isimle deneyecek.Fransa'da Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) 46 yılın ardından ismini değiştirdi. Siyasi rotasını değiştirmeyen parti, isim değişikliğiyle daha fazla seçmene ulaşmayı hedefliyor. Marie Le Pen'in partisinin adı bundan böyle Ulusal Birleşme olacak.

Cuma akşamı Lyon'da yaptığı açıklamada, "Hareketimiz tarihi bir an yaşıyor" diyen Le Pen, partisinin isiminin değiştirildiğini duyurdu. Marie Le Pen, parti içinde yapılan oylamada üyelerin yüzde 80'inden fazlasının isim değişikliğinden yana oy kullandıklarını belirtti.

Marine Le Pen geçen yıl Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı aldığı yenilgi sonrası yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Le Pen yeni isimleri Ulusal Birleşme ile 2019 yılında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri için seçmen kitlesini genişletmeyi hedefliyor.

Fransa'daki anketlerde, Le Pen'in yeni adıyla Ulusal Birleşme partisi Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un Yürüyüş partisinin ardından ikinci parti olarak çıkıyor.