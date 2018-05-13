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Fransa'da bıçaklı saldırı

13.05.2018 11:28 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te bir kişi Allahu Ekber diye bağırarak elindeki bıçakla etraftakilere saldırdı.

Fransa'da bıçaklı saldırı

Saldırıda 1 kişi ölürken 4 kişi yaralandı. Çeçenistan doğumlu saldırgan polis tarafından öldürüldü.Paris'te cumartesi gecesi bir kişi, Allahu Ekber diye bağırarak elindeki bıçakla etrafındakilere saldırdı. Yerel saatle dün saat 21:00 civarında meydana gelen saldırıda 30 yaşlarında bir kişi hayatını kaybetti. Çeçenistan doğumlu saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

Saldırıda ayrıca 34 yaşındaki bir adam ve 54 yaşındaki bir kadının ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un verdiği bilgilere göre bu kişilerin hayati tehlikesi bulunmuyor. 26 yaşındaki bir kadın ve 31 yaşındaki bir adam ise saldırıdan hafif yaralı kurtuldu.

Çevredeki bir Kore restoranında çalışan Jonathan adlı garson, Fransız haber ajansı AFP'ye gördüklerini anlattı. Jonathan, "Siparişleri alıyordum ve genç bir kadının panik içinde restorana girmeye çalıştığını gördüm" dedi. Kadının kanlar içinde olduğunu ve saldırganın da arkasından geldiğini belirten garson, genç bir adamın saldırganı uzaklaştırmaya çalıştığını ve saldırganın bunun üzerine oradan kaçtığını söyledi. "Saldırgan mağazaların olduğu caddeye girdi, elinde bir bıçak vardı" diyen Jonathan "Çıldırmış gibi görünüyordu" diye konuştu.

Saldırganın 1997'de Çeçenistan'da doğduğu belirtiliyor. Olayla ilgili terör soruşturması başlatılırken şahsın anne ve babasının gözaltına alındığı kaydediliyor. Fransız vatandaşı olan şahsın suç kaydı olmadığı öğrenildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıyla ilgili olarak Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Macron "Fransa bir kez daha bedeli kanla ödedi ama özgürlük düşmanlarına bir inç bile vermeyecek" diye yazdı.

AFP/EC, SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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