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Fransa'da bir köy, 'faşistlikle suçlanan' kadın şarkıcılara karşı ayaklandı

03.01.2018 07:27 | Son Güncelleme 5 saat önce

Fransa'da, sadece maden suyuyla ünlü sakin bir köy, kadınlardan oluşan aşırı sağcı müzik grubu Les Brigandes'ın üyelerinin köye yerleşmesi ardından gruba karşı kampanya başlattı. Grup, şarkılarında sık sık Müslümanları, Yahudileri ve eşcinselleri hedef alıyor.

BBC Grubun albümlerinden birininin kapağı

Fransa'da, sadece maden suyuyla ünlü sakin bir köy olan La Salvetat-sur-Agout, kadınlardan oluşan aşırı sağcı müzik grubu Les Brigandes'ın üyelerinin köye yerleşmesine karşı ayaklandı.

Grup, şarkılarında sık sık Müslümanları, Yahudileri, eşcinselleri, gazetecileri ve Papa Francesco'yu hedef alıyor.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, grup üyeleri 2015'te köye yerleşti ve burada yaklaşık 30 kişilik bir komünle yaşamaya başladı.

1100 kişilik nüfusa sahip köyün sakinleri ise internet üzerinden topladıkları yaklaşık 1500 imza ile grubun köyden ayrılmasını talep ediyor.

İmza kampanyasını başlatan Christope Pourpix, kendilerine saldırmakla tehdit ettiğini iddia ettiği gruba karşı dava da açtı.

Pourpix Telegraph'a şunları söyledi:

"Şarkılarından biri olan 'Ben Faşistim'i söyledikleri zaman Nazi selamı veriyorlar ve ellerinde gitar yerine kalaşnikoflarla görünüyorlar. Bir dükkan açtılar. Burada Nazi kitapçıkları, Jean-Marie Le Pen'in (Ulusal Cephe'nin kurucusu) yazıları ve Kavgam'ı (Hitler'in kitabı) satıyorlar."

Yerleşim bölgesinin belediye başkanı Thbault Estadieu ise grubun bir emekli lojmanında ücretsiz konser verdiğini, yereldeki toplum çalışmalarına katıldığını söyledi veköy sakinlerinden gruba karşı hoşgörülü olmalarını istedi.

Telegraph, basının girişimlerine karşın grubun konuyla ilgili açıklama yapmadığını bildirdi.

Les Brigandes'ın kadın üyeleri kliplerinde yüzlerinde maskeyle şarkı söylüyorlar.

Grubun YouTube'deki videolarının milyonlarca kez izlendiği görülüyor.

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