Fransa'da Cinsel İlişkide Rızaya 15 Yaş Sınırı

Fransa'da geçen Kasım ayında 11 yaşında iki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye giren 2 yetişkinin tecavüz suçundan aklanması üzerine alevlenen tartışmaların ardından, hükümet "cinsel ilişkide rızaya" yaş sınırı getirdi ve bu sınırı 15 yaş olarak belirledi.
Hükümet, 15 yaşın altındaki çocuklarla cinsel ilişkiye giren her yetişkinin, şiddet unsuru olmasa da "tecavüz suçundan" yargılanabilmesinin yolunu açan düzenlemeyi en kısa zamanda parlamentodan geçirerek yasalaştıracağını açıkladı.
"Kadına karşı cinsel ve fiziksel şiddet" yasasını hazırlayan Kadın-Erkek Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa, "Fransa genelinde yaptığımız araştırmalar ve bu konuda hazırlanan uzman raporlarının ardından hükümet cinsel ilişkide rıza yaşını 15 olarak belirlemeye karar vermiştir" dedi.
21 Mart'ta Bakanlar Kurulu'na geliyor
Yeni düzenlemeyle, bir taraftan çocuklar cinsel suçlara karşı korunurken, diğer taraftan da yetişkinleri çocuklara karşı işlenen taciz ve tecavüz suçlarını yargılamak için hakimlerin eline net bir kriter veriliyor.
Bakanlar Kurulu'na 21 Mart'ta sunulacak yasayla ayrıca, mevcut haliyle 20 yıl olan suç duyurusu için zaman aşımı süresi de 30 yıla çıkarılıyor.
13 yaş mı 15 yaş mı?
Fransa'da cinsel ilişkiye yaş sınırı getirilmesi tartışması Seine-et-Marne ve Pontoise kentlerinde, 22 ve 28 yaşlarındaki iki erkeğin, 11 yaşındaki iki kızla girdiği cinsel ilişkinin ardından, haklarında açılan tecavüz davalarından beraat etmesiyle başladı. Olayın adından Kasım 2017'de, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Bakan Marlene Schiappa ile feminist dernekler, Fransa'da cinsel ilişkide rıza konusunda bir sınır getirilmesini ve rıza yaşı sınırının 15 yaş olarak belirlenmesini istediklerini açıkladı. Ancak Adalet Bakanı Nicole Belloubet ve Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, bu sınırın 13'te tutulmasını istedi. Toplumda, "14 yaşında bir kızla 18 yaşında bir gencin cinsel ilişkiye girmesi de tecavüz sayılmalı mı?" tartışması başladı.
Uzman heyetten 15 yaş raporu
Hükümet, tartışma üzerine Şubat ayında bu konuda rapor hazırlaması için doktor, hukukçu ve çocuk psikolojisi uzmanı 7 kişiden oluşan bir uzman heyeti görevlendirdi. Hazırladıkları raporu 5 Mart'ta hükümete teslim eden heyet de 15 yaşı benimseyince, hükümet kararı onayladı.
Fransa'da henüz, diğer Avrupa ülkelerinin tersine, cinsel ilişkide rıza için bir yaş sınırı bulunmuyor; ancak 15 yaşın altındaki çocukları korumak için çeşitli önlemler yer alıyor. Ceza Yasası'nın tecavüz suçlarını düzenleyen 227'inci maddesi, yetişkinlere tecavüze 15 yıla kadar ağır hapis cezası öngörüyor.
15 yaşından küçüklerle ilişkiye girenlere ise 5 yıla kadar hapis ve 75 bin Euro para cezası mevcut.
Eğer internet üzerinden 15 yaşından küçüklere cinsel ilişkide bulunma önerisi getirilirse 2 yıl hapis ve 30 bin Euro'ya kadar da para cezası verilebiliyor.
15 yaş üzeri rızalı cinsel ilişki ise baba, amca gibi aile fertleri ve otorite ilişkisini kullanabilecek patron, öğretmen, yönetici gibi kimseler hariç serbest bırakılıyor.
50 maddelik yeni reform paketi geliyor
Hükümet 8 Mart günü, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidarının en büyük hedeflerinden birisi olarak sunduğu, kadın-erkek eşitliğinin sağlanabilmesi için hazırlanan 50 maddelik büyük bir reform programı da açıklayacak.
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