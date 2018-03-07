Fransa'da Cinsel İlişkide Rızaya 15 Yaş Sınırı

Fransa'da geçen Kasım ayında 11 yaşında iki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye giren 2 yetişkinin tecavüz suçundan aklanması üzerine alevlenen tartışmaların ardından, hükümet "cinsel ilişkide rızaya" yaş sınırı getirdi ve bu sınırı 15 yaş olarak belirledi. Hükümet, 15 yaşın altındaki çocuklarla cinsel ilişkiye giren her yetişkinin, şiddet unsuru olmasa da "tecavüz suçundan" yargılanabilmesinin yolunu açan düzenlemeyi en kısa zamanda parlamentodan geçirerek yasalaştıracağını açıkladı. "Kadına karşı cinsel ve fiziksel şiddet" yasasını hazırlayan Kadın-Erkek Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa, "Fransa genelinde yaptığımız araştırmalar ve bu konuda hazırlanan uzman raporlarının ardından hükümet cinsel ilişkide rıza yaşını 15 olarak belirlemeye karar vermiştir" dedi. 21 Mart'ta Bakanlar Kurulu'na geliyor Yeni düzenlemeyle, bir taraftan çocuklar cinsel suçlara karşı korunurken, diğer taraftan da yetişkinleri çocuklara karşı işlenen taciz ve tecavüz suçlarını yargılamak için hakimlerin eline net bir kriter veriliyor.

Bakanlar Kurulu'na 21 Mart'ta sunulacak yasayla ayrıca, mevcut haliyle 20 yıl olan suç duyurusu için zaman aşımı süresi de 30 yıla çıkarılıyor. 13 yaş mı 15 yaş mı? Fransa'da cinsel ilişkiye yaş sınırı getirilmesi tartışması Seine-et-Marne ve Pontoise kentlerinde, 22 ve 28 yaşlarındaki iki erkeğin, 11 yaşındaki iki kızla girdiği cinsel ilişkinin ardından, haklarında açılan tecavüz davalarından beraat etmesiyle başladı. Olayın adından Kasım 2017'de, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Bakan Marlene Schiappa ile feminist dernekler, Fransa'da cinsel ilişkide rıza konusunda bir sınır getirilmesini ve rıza yaşı sınırının 15 yaş olarak belirlenmesini istediklerini açıkladı. Ancak Adalet Bakanı Nicole Belloubet ve Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, bu sınırın 13'te tutulmasını istedi. Toplumda, "14 yaşında bir kızla 18 yaşında bir gencin cinsel ilişkiye girmesi de tecavüz sayılmalı mı?" tartışması başladı. Uzman heyetten 15 yaş raporu Hükümet, tartışma üzerine Şubat ayında bu konuda rapor hazırlaması için doktor, hukukçu ve çocuk psikolojisi uzmanı 7 kişiden oluşan bir uzman heyeti görevlendirdi. Hazırladıkları raporu 5 Mart'ta hükümete teslim eden heyet de 15 yaşı benimseyince, hükümet kararı onayladı.