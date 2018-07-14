Fransa’da Dünya Kupası Finali Heyecanı

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, tüm Fransa’da düzenlenen 14 Temmuz Günü kutlamaları ve Dünya kupası final karşılaşması dolayısıyla sokaklarda kurulan "taraftar bölgesi/fan zone"ları korumak için 110 bin polisin görev yapacağını açıkladı. Collomb, ayrıca 44 bin acil yardım ve itfaiye ekibinin de görevli olduğunu dile getirdi. Polise, çevik kuvvet ekipleriyle jandarma birlikleri de destek olacak.

Ancak akıllarda, ülke genelinde hemen her ilde kurulacak ‘fan zone’ların (taraftar bölgesi)terör saldırısına uğrama korkusu var.

Yaşanan gerginlikleri, politik görüş ayrılıklarını unuturak Maviler’i destekleyen Fransızlar, ümit ettikleri şampiyonluklarını hep birlikte coşkuyla kutlamak için uzun bir geceye hazırlık yapıyorlar. Nefesler tutuldu, saatler 15 Temmuz Pazar günü 17.00’ye ayarlandı.

Fransa, 1998 yılında kazandığı Dünya Kupası’ndan 20 yıl sonra yeniden aynı rüyayı görüyor. Cihatçı terör saldırılarıyla 2015 yılından bu yana zor günler geçiren, grevler ve protesto eylemleriyle sarsılan ülkede tüm halk, Maviler (Les Bleus) adını verdikleri milli futbol takımının arkasında tek yürek oldu.

Ülke genelinde kent meydanlarına yerleştirilen dev ekranlarla 230 ‘fan zone’ kurulacağını dile getiren Collomb, "Fransızların, hala yüksek seviyede devam eden terör tehdidine rağmen, bu iki büyük bayramı huzur içinde kutlayabilmesi için tüm olanaklarımızı seferber edeceğiz. Olağanüstü önlem alıyoruz. Gerçekten bundan daha fazlasını yapma ihtimali yok" dedi.

Hiçbir ilde yasaklamaya gitmeyeceklerini belirten İçişleri Bakanı, "Tıpkı Euro 2016’da olduğu gibi, fan zone’lar güvenli bir çerçeve içinde korunacak" dedi.

Başkent Paris’te Eyfel Kulesi’nin önündeki Champ-de-Mars adı verilen bahçede, Bordeaux, Rennes, Nantes, Montpellier, Nice, Marsilya, Lyon, Orleans, Troyes kentlerinde, ilçelerde ve milli takımda oynayan futbolcuların doğduğu illerde fan zone kuruldu.

Fan zone’lara sıkı koruma

Son yıllarda cihatçı terör saldırılarının hedefi olan Fransa’da, 14 Temmuz 2016’da Nice kentinde, bir teröristin, kiraladığı bir kamyonu kalabalığın üzerine sürerek düzenlediği terör saldırısı akıllara "fan zone’lara benzer bir terör saldırısı olur mu?" sorusunu getiriyor.