Fransa'da Erdoğan Afişi Gerginliği

Fransız haftalık Le Point dergisinin, "Diktatör" manşetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapak yaptığı sayısı ülkede gerginliğe yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen bir grup Türk, ülkenin güneyindeki Pontet kasabasında kioska dergi kapağının dev afişinin asılmasını protesto ederek indirilmesini sağladı. Ancak kasaba belediyesi, afişi yeniden astırarak, afişi korumak için ağır silahlı polis gücü gönderdi. Türk gruplaBelediye Başkanı arasında varılan uzlaşma sonucunda afişin yanına "yalan reklam" afişi asıldı.
Le Point Dergisi'nin Perşembe günü çıkan yeni sayısında, "Diktatör: Erdoğan nereye kadar gidecek? " manşetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan kapak konusu oldu. Dergi kapağının dev reklam panolarının Avignon kenti yakınlarındaki Le Pontet kasabasındaki kioska asıldığını gören Türkler, protesto ederek, posterin yanına Cumhurbaşkanı Edoğan'ın başka bir posterini astı.
Bir süre kiosk önüne gelen Belediye temsilcisiyle tartışan grup, "hakaret niteliğindeki bu reklam panosunun" kaldırılmasını istedi. Tartışmaların ardından, reklam panolarını asan görevli dev posteri kaldırınca, grup da kendi astıkları posteri indirerek Joseph Thomas meydanındaki kioskun önünden ayrıldı. Olanlara ilişkin video, eylemi gerçekleştiren Türkler tarafından "La Turquie contemporain" adlı sitede yayınlandı.
"Hakaret" eleştirilerine, "basın özgürlüğü" yanıtı
Videonun yayınlanarak binlerce kez paylaşılmasından sonra, Erdoğan'ı destekleyen Türklerden afişe tepkiler yağarken, Fransa'da da basın özgürlüğüne müdahaleye karşı tepkilerin verilmesine yol açtı. Pontet kasabasının Front National'den seçilen Belediye Başkanı Joris Hebrard, grubun belediyeye bağlı olan kioska yaptığı müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.
FN'li belediye başkanı müdahale etti
Pazar günü yazılı bir açıklama yapan Hebrard, "Fransa'da, hele de Pontet'te ifade özgürlüğünden taviz veremeyiz" dedi. Belediye başkanı bu sözlerin ardından, belediyeye bağlı polis güçlerini kiosk önüne göndererek, afişin yeniden asılmasını istedi. Aşırı sağcı Belediye Başkanı Hebrard, olaya ilişkin de savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve olaya karşanların belirlenerek sınır dışı edilmesini isteyeceğini bildirdi.
Türkler ve Belediye uzlaştı
Yerel La Provence gazetesine göre, Kiosk'a yeniden asılan afişi Pazar gününden itibaren artan sayıda, ağır silahlı polislerin koruduğu dikkat çekti. Kasabada "afiş skandalı" etrafındaki gerginlik sürerken, polisler gece boyunca da kioskun önünde nöbet tuttu. Sonunda Tük grupla Belediye Başkanı Hebrard arasında yapılan müzakerelerde, afişin yanına "Yalan reklam" yazan bir başka afişin asılması üzerinde uzlaşıldı.
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