Fransa'da Erdoğan Afişi Gerginliği

Fransız haftalık Le Point dergisinin, "Diktatör" manşetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapak yaptığı sayısı ülkede gerginliğe yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen bir grup Türk, ülkenin güneyindeki Pontet kasabasında kioska dergi kapağının dev afişinin asılmasını protesto ederek indirilmesini sağladı. Ancak kasaba belediyesi, afişi yeniden astırarak, afişi korumak için ağır silahlı polis gücü gönderdi. Türk gruplaBelediye Başkanı arasında varılan uzlaşma sonucunda afişin yanına "yalan reklam" afişi asıldı.

Le Point Dergisi'nin Perşembe günü çıkan yeni sayısında, "Diktatör: Erdoğan nereye kadar gidecek? " manşetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan kapak konusu oldu. Dergi kapağının dev reklam panolarının Avignon kenti yakınlarındaki Le Pontet kasabasındaki kioska asıldığını gören Türkler, protesto ederek, posterin yanına Cumhurbaşkanı Edoğan'ın başka bir posterini astı.

Bir süre kiosk önüne gelen Belediye temsilcisiyle tartışan grup, "hakaret niteliğindeki bu reklam panosunun" kaldırılmasını istedi. Tartışmaların ardından, reklam panolarını asan görevli dev posteri kaldırınca, grup da kendi astıkları posteri indirerek Joseph Thomas meydanındaki kioskun önünden ayrıldı. Olanlara ilişkin video, eylemi gerçekleştiren Türkler tarafından "La Turquie contemporain" adlı sitede yayınlandı.