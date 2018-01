Fransa’da gardiyanlar ülke genelinde greve başladı

Gardiyan sendikası Ufap-Unsa sendikasından Yannick Lefebre yaşanan son gelişmeleri, "Gardiyanlara saldırı artık günlük bir olay haline geldi. Daha fazla dayanamıyoruz” diye aktardı. Ufap-Unsa dışında FO ve CGT sendikaları da adalet bakanlığıyla yürütülen görüşmelere katılacak.

Şu anda 188 hapishanede 78 bin mahkumun olduğu Fransa'da 28 bin gardiyan görev yapıyor.

Currently, the prison service employs 28,000 guards in 188 establishments holding about 78,000 prisoners. Sendikalar gardiyan sayısının artırılmasını ve güvenliklerinin sağlanmasını talep ediyor. (Fotoğraflı)