Fransa'da Genci Vuran Polise Gözaltı

Ölen gencin yakınları avukatları aracılığıyla herkesi sakin olmaya çağırsa da şiddet olayları engellenemedi. Özellikle Ebubekir F.'nin öldürüldüğü Breil banliyösünde yaşanan şiddetli eylemlerde gençler, binaları yıkıp döktüler, araçları ateşe verdiler ve polisle sert cisimler ve molotof kokteyli atarak çatıştılar.

Polis kontrolü sırasında vurulan gencin, vurulma anına ait polis ve görgü tanıklarının ifadeleri arasında taban tabana zıt unsurlar olması banliyö gençliğini ayağa kaldırdı. Olayın hemen ardından Nantes'ın 3 hassas banliyösünü ateşe veren gençler, ikinci gece yine şiddet eylemlerini sürdürdü. Nantes kentinin Breil, Bellevue, Dervallières ve Malakoff mahallerinde yeniden bina camları kırıldı, araçlar ateşe verildi.

Fransa'nın Nantes kentinde 22 yaşında Ebubekir F. adlı bir gencin, araç kontrolü sırasında polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin ardından, kentin banliyölerinde patlak veren ayaklanma ikinci gecede de devam etti. Çeşitli mahallelerde gece boyu süren olaylarda 5 kamu binası ve 50'ye yakın araç ateşe verildi, dükkan ve mağaza vitrinleri kırıldı. Polis, olaylara katılan 19 kişiyi gözlatına aldı. Nantes Savcılığı, genci vuran polisin gözaltına alındığını açıkladı.

Gece boyunca küçük gruplarla çatışan polis, kamu binalarını hedef alan grupları engellemeye çalıştı. Ancak bir kütüphane ve bir alışveriş merkezinin de içinde olduğu 5 kamu binası kül oldu. Bir polise uzun namlulu tüfekle ateş edildiği ancak mermiler polisin kaskına isabet ettiği için yaralanmadığı da açıklandı.

Bu arada gencin doğum yeri olan Paris'in hassas banliyölerinden Garge-les-Gonnase’de de bir yürüyüş düzenlenerek polis şiddeti protesto edildi. Karakola kadar devam eden yürüyüşte zaman zaman gergin anlar yaşandı, ancak yürüyüş olaysız sona erdi.

Başbakan Philippe Nantes kentinde

Nantes kentine gelen Başbakan Edouard Philippe, olay yerine gitmedi ancak Belediye Başkanı Johanna Rolland ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Philippe, öncelikle şiddet olaylarına son verilmesini istediğini ve her tülü şiddeti kınadığını belirtti. Genç Ebubekir'in öldürülmesinin ardındaki tüm gerçeklerin ortaya çıkarılacağı sözünü veren Philippe, soruşturmanın açık ve şeffaf yürütüleceğini, yargının görevini yapacağını söyledi. Bölgede güveliğin sağlanması için ek polis gücü göndereceklerini kaydetti.