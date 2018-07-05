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Fransa'da Genci Vuran Polise Gözaltı

05.07.2018 18:02 | Son Güncelleme

Fransa'nın Nantes kentinde 22 yaşında Ebubekir F. adlı bir gencin, araç kontrolü sırasında polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin ardından, kentin banliyölerinde patlak veren ayaklanma ikinci gecede de devam etti.Nantes Savcılığı, genci vuran polisin gözaltına alındığını açıkladı

Fransa'da Genci Vuran Polise Gözaltı

Fransa'nın Nantes kentinde 22 yaşında Ebubekir F. adlı bir gencin, araç kontrolü sırasında polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin ardından, kentin banliyölerinde patlak veren ayaklanma ikinci gecede de devam etti. Çeşitli mahallelerde gece boyu süren olaylarda 5 kamu binası ve 50'ye yakın araç ateşe verildi, dükkan ve mağaza vitrinleri kırıldı. Polis, olaylara katılan 19 kişiyi gözlatına aldı. Nantes Savcılığı, genci vuran polisin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis kontrolü sırasında vurulan gencin, vurulma anına ait polis ve görgü tanıklarının ifadeleri arasında taban tabana zıt unsurlar olması banliyö gençliğini ayağa kaldırdı. Olayın hemen ardından Nantes'ın 3 hassas banliyösünü ateşe veren gençler, ikinci gece yine şiddet eylemlerini sürdürdü. Nantes kentinin Breil, Bellevue, Dervallières ve Malakoff mahallerinde yeniden bina camları kırıldı, araçlar ateşe verildi.

Ölen gencin yakınları avukatları aracılığıyla herkesi sakin olmaya çağırsa da şiddet olayları engellenemedi. Özellikle Ebubekir F.'nin öldürüldüğü Breil banliyösünde yaşanan şiddetli eylemlerde gençler, binaları yıkıp döktüler, araçları ateşe verdiler ve polisle sert cisimler ve molotof kokteyli atarak çatıştılar.

Gece boyunca küçük gruplarla çatışan polis, kamu binalarını hedef alan grupları engellemeye çalıştı. Ancak bir kütüphane ve bir alışveriş merkezinin de içinde olduğu 5 kamu binası kül oldu. Bir polise uzun namlulu tüfekle ateş edildiği ancak mermiler polisin kaskına isabet ettiği için yaralanmadığı da açıklandı.

Bu arada gencin doğum yeri olan Paris'in hassas banliyölerinden Garge-les-Gonnase’de de bir yürüyüş düzenlenerek polis şiddeti protesto edildi. Karakola kadar devam eden yürüyüşte zaman zaman gergin anlar yaşandı, ancak yürüyüş olaysız sona erdi.

Başbakan Philippe Nantes kentinde

Nantes kentine gelen Başbakan Edouard Philippe, olay yerine gitmedi ancak Belediye Başkanı Johanna Rolland ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Philippe, öncelikle şiddet olaylarına son verilmesini istediğini ve her tülü şiddeti kınadığını belirtti. Genç Ebubekir'in öldürülmesinin ardındaki tüm gerçeklerin ortaya çıkarılacağı sözünü veren Philippe, soruşturmanın açık ve şeffaf yürütüleceğini, yargının görevini yapacağını söyledi. Bölgede güveliğin sağlanması için ek polis gücü göndereceklerini kaydetti.

Ancak Nantes Belediye Başkanı Rolland, "Nantes halkı bugün üzgün ve öfkeli. Bütün olup bitenlerden en büyük zararı onlar görüyor. Buraya ek güvenlik güçleri göndermek sorunu çözmez. Elbette olumlu bir adım ama yeterli değil. Uzun vadeli çözümler düşünülmeli. Yoksa sorun çözülemez" diye konuştu.

Ebubekir’i vuran polise gözaltı

Kent sakinlerinin öfkesinin gölgesinde soruşturmasını yürüten ve ‘polis polisi’ adı verilen IGPN mensubu polis müfettişleri, güvenlik güçleri ile görgü tanıklarının verdiği taban tabana zıt ifadelerden hangisinin doğru olduğuna karar verecek. Soruşturma kapsamında Polis memurlarını dinleyen müfettişler, silahı kullanan polis memurunu gözaltına aldı. ‘İstemeden ölüme neden olmak’ iddiasıyla gözaltına alınan polisin, en fazla 48 saat boyunca avukatı eşliğinde ifadesi alınacak.

Olay anında görev yapan polis memurları, “Emniyet kemeri olmayan ve üzerinde hiçbir kimlik kartı bulunmayan şoför, kaçmak için aracını geri vitese taktı ve hafif şekilde bir arkadışımızı yaraladı. Bunun üzerine yanınaki polis, ateş açtı. Olay meşru müdafaadır” diyor. Ancak görgü tanıkları, Ebubekir’in aracını geri vitese aldığında arkada hiçbir polis memurunun olmadığını, zaten aracı duvara çarptığını ve kaçacak durumda olmadığını belirterek, polis memurunun açık olan camdan silahını doğrultarak bilinçli bir şekilde Ebubekir’i vurduğunu kaydediyor.

Olaya ilişkin bölge savcılığının yürüttüğü adli soruşturma da devam ediyor. Savcılık, Paris’in banliyösü Garge les Gonnese’de doğan ve Kuzey Afrika kökenli göçmen bir ailenin çocuğu olan Ebubekir F’in, poliste 8 ayrı soygun suçundan kaydı olduğunu kaydetti. Ebubekir hakkkında ‘silahlı soygun’ iddiasıyla arama emri bulunurken, olay anında kullandığı aracın da polis tarafından aranan ve poliste kaydı olan bir araç olduğu belirtildi.

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