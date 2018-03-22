Fransa’da Grev: Macron’a Memur Öfkesi

Fransa’da kamu çalışanları, memurlar, demiryolu işçileri ve lise öğrencileri memurların statüsünü değiştirmeyi öngören reformu getirmek ve bunu da Meclis görüşmeleriyle değil kanun hükmünde kararnamelerle uygulamaya koymak isteyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı greve gitti. Eyleme emekli memurlar da destek veriyor.
Demiryolu işçilerinin statüsünü değiştiren, memur sayısını azaltan, emekli ücretlerini düşüren reforma karşı grev kararı alan 7 büyük sendika konfederasyonu, ülkenin dört bir yanında adeta hayatı felç etti. Tren, uçak, metro seferleri aksadı, okullarda eğitim verilemedi, hastanelerde, bakımevlerinde, bakanlık binalarında kamu hizmetleri görülemedi.
Tüm Fransa'da Çarşamba akşamından itibaren başlayan grevde, demiryolu işçileri özellikle başkent Paris’te hayatı adeta felç etti. Milyonlarca çalışan işyerlerine gidebilmek için farklı yollar bulmak zorunda kaldı.
Fransa genelinde 5 milyon 400 bin kamu çalışanı greve davet edilirken, demiryolu çalışanlarının yüzde 40’ı, eğitim görevlilerinin yüzde 15’i, devlet dairelerindeki çalışanların ise yüzde 10’u bu davete olumlu yanıt verdi.
Fransa Demiryolu İdaresi (SNCF) çalışanları grevlerini 3 ay boyunca, haftada 2 gün sürdürecek.
Gösterilerde çatışmalar
Grev kararına destek vermek için ülke genelinde gösteriler de düzenlendi. Başkent Paris’te iki koldan başlayan yürüyüş Bastille Meydanı’na aktı. Nantes, Marsilya, Strasbourg, Lyon ve Bordeaux kentleri başta olmak üzere tüm kentlerde yürüyüş düzenlendi. Paris’te Nation Meydanı’ndan başlayan yürüyüş ile Nantes gösterilerinde daha yürüyüşün başında, genç göstericiler ve polis arasında yer yer çatışmalar yaşandı. Gençlerin taş, şişe fırlatmasına karşı polis gözyaşartıcı bomba ile yanıt verdi. Nantes kentinde 7 gösterici gözaltına alındı.
Hükümet’in ilk büyük sınavı
Hükümetin yeni kamu reformuyla demiryolu çalışanlarının statüsünü yeniden düzenleyen reform paketi, kamuda kemer sıkmayı, 2020 yılına kadar 120 bin memurun işten çıkarılmasını, kamu sisteminin yeniden yapılandırılmasını, emekli ücretlerinin azaltılmasını ve ödedikleri vergilerin artırılmasını öngörüyor.
Sendikalar, bu reformdan vazgeçilmesini talep ederken, hükümet ise geçirmekte kararlı olduğu yanıtını veriyor.
İlk günde grev ve gösterilerin başarılı olması durumunda, sendikalar hükümete çok önemli bir sinyal göndermiş olacak. Ancak yeterli katılım sağlanamazsa, bilek güreşinde hükümetin eli güçlenecek.
“İkinci 68 baharı”
Sendikalar, Fransa’da 1968 olaylarının 50’inci yıldönümünde başlayan grevleri, “İkinci 68 baharı” olarak tanımlayarak grevlerin genel bir huzursuzluğun ve öfkenin sokağa yansıması olduğunu ve bahar ayları boyunca devam etmesi için çalışacaklarını dile getirdiler.
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