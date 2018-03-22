Fransa’da Grev: Macron’a Memur Öfkesi

Fransa’da kamu çalışanları, memurlar, demiryolu işçileri ve lise öğrencileri memurların statüsünü değiştirmeyi öngören reformu getirmek ve bunu da Meclis görüşmeleriyle değil kanun hükmünde kararnamelerle uygulamaya koymak isteyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı greve gitti. Eyleme emekli memurlar da destek veriyor.

Demiryolu işçilerinin statüsünü değiştiren, memur sayısını azaltan, emekli ücretlerini düşüren reforma karşı grev kararı alan 7 büyük sendika konfederasyonu, ülkenin dört bir yanında adeta hayatı felç etti. Tren, uçak, metro seferleri aksadı, okullarda eğitim verilemedi, hastanelerde, bakımevlerinde, bakanlık binalarında kamu hizmetleri görülemedi.

Tüm Fransa'da Çarşamba akşamından itibaren başlayan grevde, demiryolu işçileri özellikle başkent Paris’te hayatı adeta felç etti. Milyonlarca çalışan işyerlerine gidebilmek için farklı yollar bulmak zorunda kaldı.

Fransa genelinde 5 milyon 400 bin kamu çalışanı greve davet edilirken, demiryolu çalışanlarının yüzde 40’ı, eğitim görevlilerinin yüzde 15’i, devlet dairelerindeki çalışanların ise yüzde 10’u bu davete olumlu yanıt verdi.