Fransa’da Hükümet Aleyhinde Gensoru Önergesi

Fransa’da 10 gündür devam eden "Macron’un koruması Alexandre Benalla skandalı"nın ateşi sönmüyor. Elysee Sarayı’nın, Ulusal Meclis’te kurulan soruşturma komisyonuna müdahale ettiğini savunan muhalefet partileri, Macron’un iktidara gelmesinden yalnızca 1 yıl sonra, iktidar aleyhinde iki ayrı gensoru önergesi verdi. Önergeler 31 Temmuz Salı günü görüşülecek. Fransa’da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yakın koruması Alexandre Benalla’nın 1 Mayıs gösterilerinde 2 kişiyi dövdüğünü gösteren video ile patlayan skandal, tam bir iktidar-muhalefet çekişmesine sahne oluyor. Medya ve kamuoyunun kilitlendiği skandala ilişkin Elysee Sarayı’ndan yapılan ‘çelişkili ve asılsız beyanlar’ bireysel bir hatayı bir devlet krizine dönüştürdü. Konuyu araştırmak üzere kurulan Meclis ve Senato Soruşturma Komisyonları’nda bir haftadır süren oturumlar, iktidar ile muhalefet arasında kavgalara sahne oldu. Muhalefetten Komisyon Başkanı’na protesto Ulusal Meclis’teki Soruşturma Komisyonu’nda, muhalefet Perşembe günü yapılan toplantıda, iktidara mensup Komisyon Başkanı Yael Braun-Pivet’yi ‘yanlı davranmakla suçlayarak’ protesto etti ve salonu terketti.

Ana muhalefet ve Meclis’teki diğer muhalefet partileri aşırı sağ Ulusal Birleşme Partisi, Sosyalist Parti (PS) ve Radikal sol 'Başkaldıran Fransa' Hareketi (France Insoumise-FI), komisyonun tarafsız olmadığını öne sürerek, istedikleri isimler davet edilene kadar komisyon toplantılarına katılmayacaklarını açıkladı. Komisyon Başkanı Braun-Pivet ise, muhalefetin ‘bireysel bir hatayı devlet krizine dönüştürmeye çalışıtğını ve amaçlı olarak polemik yarattığını’ öne sürdü. Cuma günü Meclis Komisyonu’na yalnızca iktidar milletvekilleri katıldı. "Bu maskaralığa alet olmayacağız" Komisyon Başkan yardımcısı ana muhalefet Cumhuriyetçiler Partisi (LR) milletvekili Guillaume Larrive, komisyonun Elysee Sarayı’nın etkisi altında çalıştığını belirterek, "Burası artık bir parodiye dönüştü. Komisyon sonuç raporu şimdiden Elysee tarafından yazıldı bile. Bu maskaralığa alet olamayacağız" dedi. Larrive, Le Figaro gazetesine verdiği söyleşide, Elysee Sarayı’ndan skandala ilişkin son derece çelişkili ve yanlış bilgiler verildiğini ve komisyon çalışmalarının boğulmaya çalışıldığını savunarak, "Macron hala Meclis’in kendi oyuncağı olmadığını anlamadı. Son derece kararlı ve mücadeleye hazır bir muhalefet var. Ve Macron, istediğini seçebilecek bir prens değildir" diye konuştu.

İki ayrı gensoru önergesi Cumhuriyetçiler ve Sosyalist Parti, olayın aydınlatılması ve hükümetin hesap vermesi için iki ayrı gensoru önergesi verdi. PS Genel Sekreteri Olivier Faure, "Meclis çoğunluğuna sahip değiliz. Ama halkımızı büyük bir iktidar sapması ile ilgili uyarmak için bu önergeyi verdik" dedi. Cumhuriyetçiler de engellenen Meclis soruşturma komisyonunun çözüm olmadığını gördükleri için gensoru verdiklerini açıkladı. Gensoru önergeleri Meclis Genel Kurulu’nda Salı günü görüşülecek. Macron: "Bir bardak suda fırtına koparılıyor" Eleştirilerin hedefindeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iddialara resmi ziyarette bulunduğu Fransız Pireneler’i ve ardından İspanya ile Portekiz gezisinden yanıt verdi. Muhalefetin ‘Bir bardak suda fırtına kopardığını’ dile getiren Macron, "Günümü yorumları yorumlayarak geçirmeyeceğim. Burada halkla birlikteyiz. Paris’te konuşulanlar buradaki insanların gündeminde yok. Bu konuda konuşmayı bırakacağım" dedi. Öte yandan Le Monde gazetesine konuşan ‘skandal koruma’ Alexandre Benalla, ‘politik anlamda bir hata işlediğini ancak, asla Cumhurbaşkanı Macron’a ihanet etmediğini’ söyledi. ‘Bir suç işlemekten çok, büyük bir hata yaptığını’ savunan Benalla, kendisini tanımadığını söyleyen İçişleri Bakanı’nı ise yalanladı. Benalla, "300 metrekarelik bir lüks lojman tahsis edildiği" iddiasına, "Lojman 80 metrekare", Meclis’e giriş kartı verilmesine ise, "Spor salonuna gitmek için" yanıtını verdi.