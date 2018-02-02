Fransa’da iki helikopter çarpıştı, beş kişi öldü

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Şubat (DHA) – Fransa'nın güneyinde iki askeri helikopterin çarpışması sonucu beş kişi hayatını kaybetti.
The Local'da yer alan habere göre Var Bölgesi'nde Saint Tropez'den 50 km uzaklıkta Cabasse ve Carces kasabalarının arasında meydana gelen kazanın ardından beş kişinin cesedi bulundu.
Acil yardım ekiplerinin altıncı yolcu için arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Var yerel polis yetkilileri hayatını kaybedenler olduğu bilgisini doğruladı.
Başbakan Yıldırım: 12 günde tam 82 tane roket attılar
Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat
Ereksiyon testi dehşeti ortaya çıkardı! İş yerine gelen 4 yaşındaki çocuğa...
Sokak ortasında arkadaşının göğsünü ısırdı
İran: ABD, Suriye'den ya çıkar ya tokatla çıkarırız
Fidel Castro'nun oğlu Fidel Castro Diaz Balart intihar etti!
Muharrem İnce'den 2019 bombası: CHP Genel Başkanı seçilirsem...
CHP'li Selin Sayek Böke PYD'ye terör örgütü demedi!
O ilçede panik! Bir haftada üçüncü ölüm
Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...
iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum