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Fransa’da iki helikopter çarpıştı, beş kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 12:36 | Son Güncelleme

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Şubat (DHA) – Fransa'nın güneyinde iki askeri helikopterin çarpışması sonucu beş kişi hayatını kaybetti.

The Local'da yer alan habere göre Var Bölgesi'nde Saint Tropez'den 50 km uzaklıkta Cabasse ve Carces kasabalarının arasında meydana gelen kazanın ardından beş kişinin cesedi bulundu.

Acil yardım ekiplerinin altıncı yolcu için arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Var yerel polis yetkilileri hayatını kaybedenler olduğu bilgisini doğruladı.

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