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Fransa’da insan seslerini anlayıp tepki verebilen katil balina

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 15:51 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ocak (DHA) – Fransa'da araştırmacılar "Merhaba" ve "Hoşçakal" gibi kelimeleri taklit edebilen bir katil balinanın, insan konuşmasını taklit edebilen ilk balina olduğunu düşünüyor.

Fransa'nın Antibes kentinde yer alan Marineland Akvaryumu'ndaki Wikie isimli dişi bir katil balinayı inceleyen araştırmacılar, Wikie'nin belirli kelimelere verdiği tepkilerle insan konuşmasını taklit edebildiğini ortaya koydu. Balinalar insanlar dışında belirli sesler duyduklarında tepki olarak başka sesler üretebilen nadir canlılar arasında bulunurken St Andrews Üniversitesi'nden araştırma yazarı Josep Call, "Bu durum memeli hayvanlar arasında oldukça nadir olarak görülüyor. İnsanlar tabi ki bunu başarabiliyor. Ve memeli hayvanlar arasında bunu en iyi başarabilen hayvanların balinalar olması oldukça ilginç” dedi.

Proceedings of the Royal Society of London B dergisinde yayınlanan araştırma sonucunda, Wikie'nin "Merhaba”, "Hoşça kal”, "Bir, iki üç” ve "Amy” kelimelerine belirli sesler çıkararak tepki verebildiği ve ayrıca ıslık benzeri bir ses çıkarabildiği söylendi. Konuyla ilgili Call, "Araştırma kapsamında incelediğimiz katil balina, diğer katil balinaları ve insanları taklit ederek yeni sesler öğrenebiliyor. Dolayısıyla bu araştırma sonucu, katil balinaların birbirleri arasındaki seslendirilmeleri ve dilleri nasıl öğrendiklerine ve geliştirdiklerine anlaşılabilir bir açıklama getiriyor” dedi.

Araştırma yazarlarından İspanya'nın başkenti Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nden Doktor Jose Abramson, gelecekte Wikie ile basit "konuşmaların” gerçekleştirilebilme ihtimali olduğunu söyledi. Abramson, "Wikie ile konuşmak tabi ki mümkün olabilir. Daha önce Amerikan işaret dili kullanılarak bir papağan ve yunusla bu durum gerçekleştirilmişti. Tabi ki her türe insan dilini öğretmektense, hayvanların kendi ortamında nasıl iletişim kurduğunu anlayabilsek hayvanlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliriz ” dedi.

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