HABER

Fransa'da IŞİD bağlantılı olduğunu söyleyen saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı

23.03.2018 14:43 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyindeki Trebes'te IŞİD bağlantılı olduğunu söyleyen silahlı saldırgan, bir süpermarkette bulunanları rehin aldı. En az 1 kişinin öldüğü bildiriliyor.

Fransa'da IŞİD bağlantılı olduğunu söyleyen saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı

Fransa'nın güneyindeki Trebes kentinde IŞİD bağlantılı olduğunu söyleyen silahlı saldırgan, bir süpermarkette bulunanları rehin aldı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe olayla ilgili olarak "Durum ciddi" dedi.

Yerel medya olayda bir kişinin öldüğünü duyurdu,

Ancak bu bilgi henüz yetkililerce doğrulanmadı.

Olay yerine yüzlerce polis gönderilirken, bölge kordon altına alındı.

Ayrıntılar birazdan...

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı

ABD ile YPG yan yana! Skandal kareler yayınlandı

Vietnam’da yangın faciası: 13 ölü, 27 yaralı!

Vietnam’da yangın faciası: 13 ölü, 27 yaralı!

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Hostese 'yanlış servis' dayağı

Hostese 'yanlış servis' dayağı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Avustralya'da korkunç görüntü! 150 balina bir bir kıyıya vurdu!

Avustralya'da korkunç görüntü! 150 balina bir bir kıyıya vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.