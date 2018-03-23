Fransa'da IŞİD bağlantılı olduğunu söyleyen saldırgan süpermarkettekileri rehin aldı

Fransa'nın güneyindeki Trebes kentinde IŞİD bağlantılı olduğunu söyleyen silahlı saldırgan, bir süpermarkette bulunanları rehin aldı.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe olayla ilgili olarak "Durum ciddi" dedi.
Yerel medya olayda bir kişinin öldüğünü duyurdu,
Ancak bu bilgi henüz yetkililerce doğrulanmadı.
Olay yerine yüzlerce polis gönderilirken, bölge kordon altına alındı.
Ayrıntılar birazdan...
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