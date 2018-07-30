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Fransa’da Kadına Sokak Ortasında Dayak

30.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris’te 22 yaşındaki Mühendislik Fakültesi öğrencisi Marie Laguerre, kendisine laf atan kişiye yanıt verdiği için, sokak ortasında onlarca kişinin gözü önünde saldırganından dayak yedi

Fransa’da Kadına Sokak Ortasında Dayak

Fransa'nın başkenti Paris’te 22 yaşındaki Mühendislik Fakültesi öğrencisi Marie Laguerre, kendisine laf atan kişiye yanıt verdiği için, sokak ortasında onlarca kişinin gözü önünde saldırganından dayak yedi. Görüntüleri Facebook üzerinden yayınlayan Laguerre’e sosyal medyadan destek yağdı. Kadın-Erkek Eşitliğinden sorumlu Bakan Marlene Schiappa, "Sokakta laf atmaya ceza getirdik. Hükümet bununla mücadele etmekte kararlıdır" dedi.

Paris’in 19’uncu bölgesinde evine dönerken kendisine laf atan ve çirkin cinsel saldırılarda bulunan bir şahsa yanıt veren Marie Laguerre, saldırgana "Kapa çeneni" dediğini, bunun üzerine saldırganın sinirlenerek kendisini takip edip, tokat attığını açıkladı.

Türkiye’de de sıkça gündeme gelen olaylaya benzer bir saldırıya uğrayan Laguerre’in sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde saldırı açıkça görülüyor. Bir cafe’nin kenarında genç kadını yakalayan saldırgan, cafe’nin terasında oturan müşterilerin gözleri önünde genç kadının yüzüne sert bir tokat atıyor. Genç kadın tokatla sarsılırken, ilk şoku atlatan bazı müşteriler saldırgana doğru koşuyor ancak saldırgan olay yerinden çevresine hakaretler yağdırarak ayrılıyor.

Kadınların sokakta yaşadıklarını ifşa etmek için bir süre sonra cafe’ye geri gelen ve sahibinden güvenlik kamerelarına ait görüntüleri isteyen Marie Laguerre, video görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Artık sessizliği kırmak istediğini ve bu eylemlerin cezasız kalmaması gerektiğini" dile getirdi.

Facebook sayfasından yayınladığı görüntüleri binlerce kişi tarafından paylaşılan Laguerre yaşadıklarını, "Bana inanılmaz çirkin şeyler söyledi, garip sesler eşliğinde dilini çıkardı, hakaret niteliğine varan cinsel içerikli sözler söyledi. Gün içinde başka laf atma olaylarına da maruz kalınca sinirlendim. ‘Kapa çeneni’ diye yanıt verdim. Yoluma devam ettim. Önce üzerime bir kül tablası fırlattı. Ardından öfkeyle beni takip ettiğini gördüm. Ben de durdum ve yüzümü adama döndüm. Çünkü bu davranışlara artık dayanamıyorum ve kaçmanın, sessiz kalmanın bir çözüm olduğuna inanmıyorum. Cafe’nin kenarında, gün ortasında, onlarca insanın bakışları altında yüzüme bir tokat attı" sözleriyle anlattı.

"Çok büyük bir sosyal problem"

Saldırıya ilişkin polise suç duyurusunda bulunan Laguerre, sosyal medyadan kendisine verilen destekten dolayı çok mutlu olduğunu, artık sokakta cinsel taciz olaylarının son bulması için korkmadan mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi. Olayın şokunu atlatamadığını ve sokağa çıkmaktan ‘şimdilik’ korktuğunu anlatan Laguerre, "Umarım bu duygu çabuk geçer. Ben şanlıydım olayı gösteren video kaydı vardı. Video, kadınların sokakta neler yaşadıklarını son derece açık bir şekilde gösteriyor. Bu görüntüler gerçekten çok büyük bir sosyal problemi gözler önüne seriyor" dedi.

Bakandan destek

Genç kadına sosyal medya ve olayı birinci haber yapan ülkedeki tüm medya organlarının yanısıra, hükümetten de destek geldi. Kadın-Erkek Eşitliğinden sorumlu Bakan Marlene Schiappa, "Sorun çok ciddi. Bu kadınların özgürce kamusal alanda hareket etme özgürlüğü meselesidir. Bu konuda bir yasa getirdik ve yasa sonbaharda uygulamaya giriyor. Hükümet olarak bu konuya çok büyük önem veriyoruz. Yeni yasa, 4 derecede sokakta laf atma suçunu cezalandırıyor ve sokak tacizine ilişkin hoşgörü eşiğini düşürüyor. Sonbaharda yasanın uygulamaya girmesiyle ilk cezalar da verilmeye başlayacak" dedi.

Kanun Meclis’ten geçti

Fransa’da ‘sokakta laf atmayı ve cinsel tacizde bulunmayı’ yasaklayan kanun geçtiğimiz Mayıs ayında Meclis’ten geçti. Kanunla, ‘cinsel sözlü saldırı’ suçu tanımlanarak, bu suçun derecesine göre saldırganların 90 euro ile 750 Euro arasında para cezasına çarptırılması öngörülüyor.

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