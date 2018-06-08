Fransa'da Kapatılan Camiler

İçişleri Bakanlığı rakamlarına göre Fransa'da yaklaşık 2 bin 449 camii bulunuyor (2012 rakamı). Ülkede İçişleri Bakanlığı tarafından, her caminin kapatılması kararı ayrı ayrı ele alınıyor. Fransa'da 2017 yılında İçişleri Bakanlığı, 27 camii ya da ibadet merkezinin radikalleştiği şüphesini resmen açıkladı.

Olağanüstü Hal döneminde 20 kadar camii radikalleştiği gerekçesiyle kapatıldı. Bunlardan Paris'in banliyölerinden Villiers Sur Marne'daki 'Al-Islah' camisi, Yvelines'deki Ecquevilly İbadet salonu, yine Paris'in en hassas banliyölerinden Stain'deki 'Al-Rawda' camisi ve Clichy Sous-Bois camisi 2017 yılında kapatıldı.

Son bir yılda en çok 3 caminin kapatılması kamuoyunda yankı buldu. Paris yakınlarındaki Seine-et-Marne bölgesindeki Torcy Camisi, "Cumhuriyete ve yasalarına karşı nefret söylemi içeren vaazlar" nedeniyle kapatıldı. Torcy imamı Mohammed Tlaghi, Aralık 2017'de ülkesi Fas'a sınır dışı edildi.

Marsilya'da Selefi olduğu tespit edilen As-Sounna camisi, Aralık 2017'de kapatıldı. Kapatma kararı 31 Ocak 2018 tarihinde Fransa'nın en yüksek otoritesi Danıştay tarafından da onayladı. Danıştay kararına, "bu camiden çok sayıda kişinin Suriye ve Irak'a cihatçı olarak gitmesini, camide verilen vaazlarda cihadın meşru gösterilmesini ve zina eden ve inanmayan kişilerin öldürülmesinin cayiz olduğunun söylenmesini" gerekçe gösterdi.