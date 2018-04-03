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Fransa'da 'Kara Salı': Greve Katılım Yüzde 77

03.04.2018 15:30 | Son Güncelleme

Fransa'da, 'Demiryolu Reformu'na karşı hükümet ile işçiler arasında devam eden bilek güreşinin ardından, demiryolu işçilerinin 3 ay sürecek dev grev dalgası başladı. Grevin ilk gününde katılım yüzde 77 oranında gerçekleşti, ülkede ulaşım adeta felç oldu

Fransa'da 'Kara Salı': Greve Katılım Yüzde 77

Fransa'da, 'Demiryolu Reformu'na karşı hükümet ile işçiler arasında devam eden bilek güreşinin ardından, demiryolu işçilerinin 3 ay sürecek dev grev dalgası başladı. Demiryolları, temizlik işçileri, pilotlar, enerji sektörü çalışanları ve öğrencilerin de katıldığı grev dalgasıyla, sendikalar, reformu parlamentoda oylatmadan, kararname yoluyla geçirmek isteyen hükümete geri adım attırmak istiyor. Grevler ülkesi Fransa'da ilk kez "3 ay boyunca, haftanın 2 günü" sürdürürülecek yeni ve uzun bir grev metodu benimsendi. Grevin ilk gününde katılım yüzde 77 oranında gerçekleşti, ülkede ulaşım adeta felç oldu.

Grevin ana damarını oluşturan Fransız Demiryolu Şirketi (SNCF) işçileri, makinistlerin statülerini yeniden belirleyen reforma karşı çıkıyor. Sendikalar, 3 ay boyunca haftada 2 gün gerçekleştirecekleri yeni grev modeliyle, 28 Haziran tarihine kadar 36 gün greve gidecek.

Demiryolu işçileri hükümetin reformu parlamentoda tartışmadan kararname yoluyla geçirmesine tepki gösteriyor. Reformda yer alan ve "yıpranma payı ve iş garantisi içeren makinistlerin statü kaybına, SNCF'in 2020 yılından itibaren rekabete açılarak firmanın özelleştirilmesinin önünün açılmasına" yol açan düzenlemelere de karşı çıkıyor.

Uzun sürecek grevler nedeniyle üç ay boyunca ücretlerinin 3'te 1'ini kaybedecek olan işçilere destek kampanyaları başlatıldı. Greve destek veren 32 aydının başlattığı kampanya çerçevesinde 3 günde 92 bin Euro toplandı.

Greve katılımın yoğun olması nedeniyle sabah saatlerinden itibaren işlerine gitmek isteyen milyonlarca yolcu zor anlar yaşadı. Özellikle başkent Paris'te ulaşım felç oldu. Binlerce yolcu her saat başı gelen trenlerde yer bularak işine gitmek için yarışırken, araçlarıyla yola çıkanlar ise uzun trafik kuyruklarında saatlerce bekledi.

Merkez garlardan Gare de Lyon'da yolcuların rayların üzerinden atlaması sırasında bazı yolcular rayların arasına düşünce tehlikeli anlar yaşandı. Raylara düşen yolculara ilk yardım ekişpleri müdahale etti.

France İnter radyosuna konuşan SNCF Genel Müdürü Gaillaume Pepy, "Bu grev Fransızların hayatını ciddi anlamda aksatacak. Büyük üzüntü duyuyorum. Herkesi önlem almaya çağırıyorum. Her 5 trenden 1'i çalışacak. Bu yolcu yoğunluğunu, alternatif önlemlerle bizim taşımamız olanaksız," dedi.

Öte yandan ücretlerinde yüzde 6 oranında artış talep eden Air France çalışanları 7, 10 ve 11 Nisan'da greve gideceklerini duyurdu.

Demiryolu ve Air France çalışanlarının yanısıra çöpçüler ve temizlik işçileri de meslek statülerinin "ulusal kamu izmeti" statüsünde tanınması için greve gidiyor. Özel ve kamu sektörü temizlik işçileri mesleklerinin zorluklarının tanınmasını ve bunun ücret ve emeklilik hesabına yansıtılmasını istiyor.

Kamu enerji sektöründe Devlet Elektirik ve Gaz Kurumu çalışanları da 28 Haziran tarihine kadar grev çağrısı yaptı. Enerji sektörü çalışanları da, "özel sektöre açılan kamu kurumlarında durumun iyiye gitmediğini belirterek bir durum bilançosunun çıkarılmasını, halkın taleplerine uygun yeni bir enerji politikasının belirlenmesini ve enerji sektörünün özelleştirilmesinin durdurulmasını," talep ediyor.

Hükümet: "Reformda kararlıyız"

Grev sabahı haber kanalı BFM TV'ye konuşan Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, hükümetin grevler karşısında geri adım atmayacağını ve reformları geçirmekte kararlı olduklarını söyledi. Bir taraftan kararlı olduklarını dile getiren Bakan Borne, diğer taraftan da "işçileri duymaya ve diyaloğa açık olduklarını" söyledi. Sendikaları diyalog kurmak yerine greve gitmekle eleştiren Bakan Borne, reformla öngörülen "SNCF'in 2020 yılından itibaren rekabete açılması" uygulamasının kamu kurumunun özelleştirmeye açılacağı anlamına gelmediğini de savundu.

Halk greve destek veriyor

Hükümet, işçilerle girdiği bilek güreşinde kamuoyunun reformdan yana olmasını ve kamuoyu desteğini almayı umut ediyor. Ancak IFOP araştırma şirkerinin Journal du Dimanche için yaptığı ankette, Fransızların yüzde 46'sının greve hak verdiğini ortaya çıkardı. Üstelik grev kararına verilen desteğin giderek arttığı da anketin ortaya koyduğu bir başka eğilim.

Ülkedeki sol partiler ise ortak bir deklarasyon yayınlayarak demiryolu işçilerinin grevini desteklediklerini açıkladı.

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