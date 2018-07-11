Fransa'da Kupa Gibi Final Coşkusu

Fransa Milli Takımı "Maviler" Dünya Kupası yarı finalinde Belçika milli takımı "Kırmızı şeytanları" 1-0 yenerek finale yükselince, yüzbinlerce Fransız, Mavilerin zaferini gece boyunca sokaklarda kutladı. Komşu takımla karşılaşan Belçikalılar büyük hayal kırıklığı yaşarken, Fransızlar adeta 20 yıl önce kazandıkları kupa coşkusuyla eğlendiler.
Fransa'nın 1998'de dünya kupasını kazanmasından 20 yıl sonra finale kalması, ülkenin tüm kentlerinde Fransızları sokağa döktü. Paris Belediyesi tarafından Belediye binasının önünde kurulan "fan zone" da, 20 bin Parisli maçı birlikte izledi. Bordeaux, Lille, Toulouse, Marsilya kentlerinde de belediye tarafından kent meydanlarında 'fan zone'lar kuruldu.
19 milyon seyirci ekran başından izledi
Tüm barlarda, cafelerde ve kamusal alanlarda kurulan dev ekranlar etrafında yüzbinlerce kişi maçı birlikte izlemenin tadını çıkardı. Ülkenin en büyük televizyon kanalı TF1'den yayınlanan maçı ekran başında 19 milyon seyirci izledi.
İlk golün yarattığı sevincin ardından maçın geri kalan bölümünü yürekleri ağzında izleyen Fransızlar, hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla sokaklar bir anda bayram alanına döndü. Binlerce kişi başkent Paris'in kutlama mekanı ünlü Champs Elysees Caddesi'ne yürüyerek "Finaldeyiz" şarkılarıyla sabahlara kadar eğlendi.
Fransa'nın Lyon'dan Nice'e, Bordeaux'dan Strasbourg'a tüm kentlerinde aynı bayram havası yaşandı. Şimdi ülkede herkes nefesini tuttu, Pazar günü yapılacak final maçını bekliyor.
Nice kentinde 30 yaralı
Polis tarafından bir gencin öldürüldüğü ve isyanların sürdüğü Nantes kentinde güvenlik nedeniyle sokağa televizyon ekranı kurulmadı ancak, gencin vurulduğu Breil mahallesi dahil, herkes maçı barlardaki ekranlardan ya da evinden izledi.
Güvenlik için Paris'te binlerce çevik kuvvet polisi görev yaptı. Caddeye araç girişleri, çevik kuvvet araçlarıyla kesildi.
Nice kentindeki kutlamalarda havai fişekler nedeniyle yaşanan kazada 30 kadar taraftar yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans yaralılara derhal müdahale etti.
Macron Stad'dan izledi
Anketlerde sert düşüş yaşayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Saint-Petersbourg Stadı'na giderek maçı stad'da izledi. İlk golü görünce elleri havada sevinç içinde zıplayan Macron, 1998 yılında dönemin cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın sevincini hatırlattı. Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Chirac'ın popülaritesi artmıştı. Macron'la birlikte maçı izleyen Belçika Kralı, Fransa gol atınca centilmen bir jestle ayağa kalkarak Macron ile el sıkıştı. Macron, maç sonunda vestiyerde oyuncuları ziyaret ederek bizzat kutladı ve 15 Temmuz pazar akşamı Moskova'da yapılacak final maçını da izleme sözü verdi.
Sosyal medyadan zaferi kutlayan politikacılar da, siyasi parti merkezlerinde kurulan dev ekranlarda maçı izledi.
Gece boyunca sosyal medyada da kutlamalar sürdü. Milli takım oyuncularından Cumhurbaşkanı Macron'a ve taraftarlara kadar herkes sabaha Maviler'i kutladı. Tüm illerde yaşanan kutlama görüntüleri ve coşku havası da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
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