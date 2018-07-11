Fransa'da Kupa Gibi Final Coşkusu

Fransa Milli Takımı "Maviler" Dünya Kupası yarı finalinde Belçika milli takımı "Kırmızı şeytanları" 1-0 yenerek finale yükselince, yüzbinlerce Fransız, Mavilerin zaferini gece boyunca sokaklarda kutladı. Komşu takımla karşılaşan Belçikalılar büyük hayal kırıklığı yaşarken, Fransızlar adeta 20 yıl önce kazandıkları kupa coşkusuyla eğlendiler.

Fransa'nın 1998'de dünya kupasını kazanmasından 20 yıl sonra finale kalması, ülkenin tüm kentlerinde Fransızları sokağa döktü. Paris Belediyesi tarafından Belediye binasının önünde kurulan "fan zone" da, 20 bin Parisli maçı birlikte izledi. Bordeaux, Lille, Toulouse, Marsilya kentlerinde de belediye tarafından kent meydanlarında 'fan zone'lar kuruldu.

19 milyon seyirci ekran başından izledi

Tüm barlarda, cafelerde ve kamusal alanlarda kurulan dev ekranlar etrafında yüzbinlerce kişi maçı birlikte izlemenin tadını çıkardı. Ülkenin en büyük televizyon kanalı TF1'den yayınlanan maçı ekran başında 19 milyon seyirci izledi.

İlk golün yarattığı sevincin ardından maçın geri kalan bölümünü yürekleri ağzında izleyen Fransızlar, hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla sokaklar bir anda bayram alanına döndü. Binlerce kişi başkent Paris'in kutlama mekanı ünlü Champs Elysees Caddesi'ne yürüyerek "Finaldeyiz" şarkılarıyla sabahlara kadar eğlendi.