HABER

Fransa'da Kupa Gibi Final Coşkusu

11.07.2018 14:07 | Son Güncelleme

Fransa Milli Takımı "Maviler" Dünya Kupası yarı finalinde Belçika milli takımı "Kırmızı şeytanları" 1-0 yenerek finale yükselince, yüzbinlerce Fransız, Mavilerin zaferini gece boyunca sokaklarda kutladı

Fransa'da Kupa Gibi Final Coşkusu

Fransa Milli Takımı "Maviler" Dünya Kupası yarı finalinde Belçika milli takımı "Kırmızı şeytanları" 1-0 yenerek finale yükselince, yüzbinlerce Fransız, Mavilerin zaferini gece boyunca sokaklarda kutladı. Komşu takımla karşılaşan Belçikalılar büyük hayal kırıklığı yaşarken, Fransızlar adeta 20 yıl önce kazandıkları kupa coşkusuyla eğlendiler.

Fransa'nın 1998'de dünya kupasını kazanmasından 20 yıl sonra finale kalması, ülkenin tüm kentlerinde Fransızları sokağa döktü. Paris Belediyesi tarafından Belediye binasının önünde kurulan "fan zone" da, 20 bin Parisli maçı birlikte izledi. Bordeaux, Lille, Toulouse, Marsilya kentlerinde de belediye tarafından kent meydanlarında 'fan zone'lar kuruldu.

19 milyon seyirci ekran başından izledi

Tüm barlarda, cafelerde ve kamusal alanlarda kurulan dev ekranlar etrafında yüzbinlerce kişi maçı birlikte izlemenin tadını çıkardı. Ülkenin en büyük televizyon kanalı TF1'den yayınlanan maçı ekran başında 19 milyon seyirci izledi.

İlk golün yarattığı sevincin ardından maçın geri kalan bölümünü yürekleri ağzında izleyen Fransızlar, hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla sokaklar bir anda bayram alanına döndü. Binlerce kişi başkent Paris'in kutlama mekanı ünlü Champs Elysees Caddesi'ne yürüyerek "Finaldeyiz" şarkılarıyla sabahlara kadar eğlendi.

Fransa'nın Lyon'dan Nice'e, Bordeaux'dan Strasbourg'a tüm kentlerinde aynı bayram havası yaşandı. Şimdi ülkede herkes nefesini tuttu, Pazar günü yapılacak final maçını bekliyor.

Nice kentinde 30 yaralı

Polis tarafından bir gencin öldürüldüğü ve isyanların sürdüğü Nantes kentinde güvenlik nedeniyle sokağa televizyon ekranı kurulmadı ancak, gencin vurulduğu Breil mahallesi dahil, herkes maçı barlardaki ekranlardan ya da evinden izledi.

Güvenlik için Paris'te binlerce çevik kuvvet polisi görev yaptı. Caddeye araç girişleri, çevik kuvvet araçlarıyla kesildi.

Nice kentindeki kutlamalarda havai fişekler nedeniyle yaşanan kazada 30 kadar taraftar yaralandı. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans yaralılara derhal müdahale etti.

Macron Stad'dan izledi

Anketlerde sert düşüş yaşayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Saint-Petersbourg Stadı'na giderek maçı stad'da izledi. İlk golü görünce elleri havada sevinç içinde zıplayan Macron, 1998 yılında dönemin cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın sevincini hatırlattı. Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından Chirac'ın popülaritesi artmıştı. Macron'la birlikte maçı izleyen Belçika Kralı, Fransa gol atınca centilmen bir jestle ayağa kalkarak Macron ile el sıkıştı. Macron, maç sonunda vestiyerde oyuncuları ziyaret ederek bizzat kutladı ve 15 Temmuz pazar akşamı Moskova'da yapılacak final maçını da izleme sözü verdi.

Sosyal medyadan zaferi kutlayan politikacılar da, siyasi parti merkezlerinde kurulan dev ekranlarda maçı izledi.

Gece boyunca sosyal medyada da kutlamalar sürdü. Milli takım oyuncularından Cumhurbaşkanı Macron'a ve taraftarlara kadar herkes sabaha Maviler'i kutladı. Tüm illerde yaşanan kutlama görüntüleri ve coşku havası da sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

PARTNERBu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!Bu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!
Evine giden 14 yaşındaki genç kızı parka sürükleyip...Evine giden 14 yaşındaki genç kızı parka sürükleyip...
Türkiye'den art arda sert açıklamalar geliyorTürkiye'den art arda sert açıklamalar geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Elbiseleri bulundu

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

Kamuda yeni dönem! Çok önemli değişiklikler geliyor

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İğrenç detay! 'Kediciklerle yatmak ilk Adnan Oktar'ın hakkıydı'

İlginizi Çekebilir

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO zirvesi sonrası şaşkına çeviren açıklama!

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

İntikam işkencesi! Cinsel organına hortumu soktuktan sonra...

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Erdoğan'ın yemin töreni Yunanistan'ı karıştırdı

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

10 yıl önce içki içtiği için defalarca kırbaçlandı

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

İran: Putin-Erdoğan-Ruhani zirvesi, yakında Tahran'a gerçekleşecek

Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

Rus Dışişleri: NATO, yararsız bir askeri blok

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.