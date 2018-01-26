Fransa'da Nutella indirimi izdihama yol açtı

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Ocak (DHA) - Fransa süpermarketlerindeki Nutella indirimi ülke genelinde izdihama yol açtı.
Fransa merkezli Intermarché süpermarket zincirinin uyguladığı yüzde 70'lik indirimle Nutella'nın fiyatı 4.50 eurodan 1.50 euroya düştü. Ülke genelindeki marketlerde indirimli Nutella almaya çalışan vatandaşlar arasında izdiham oluşurken, insanların birbirleriyle kavga etmeye başlaması üzerine polis çağırıldı. Fransa'nın merkezindeki bir Intermarché market çalışanı, Le Progrès bölgesel gazetesine "Müşterilerin arasına girmeye çalıştık fakat bizi itip uzaklaştırdılar" dedi.
Ülke genelindeki süpermarket zincirinde Nutella stokları 15 dakika içinde tükenirken, Nutella yetkilileri böylesine bir şiddet yaşandığı için üzgün olduklarını ve uygulanan indirime Intermachè'nin tek taraflı bir şekilde karar verdiğini söyledi.
Görüntü dökümü:
Sosyal medyada paylaşılan izdiham görüntüleri.
Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
ABD'den flaş Rusya hamlesi! Aralarındaki gerilim tırmanıyor
Son dakika Hatay'a roketli saldırı
İstanbul'da dev operasyon! 39 ilçede giriş çıkışlar tutuldu
Çok şaşıracaksınız! Seks sırasında çorap giyen kadınlar...
Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu
Adet kanıyla ritüel yapıyor
Ünlü dergide photoshop skandalı!
Sigaraya savaş açtılar! Ücretsiz dağıtılacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum