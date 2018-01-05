Aude Picard-Wolff isimli siyasetçi, Fransa'nın Grenoble bölgesindeki belediye başkanlarına ve temsilcilere elektronik posta ile mesaj yollayarak bu tür selam öpücüklerinden kaçınılması gerektiğini söyledi. Siyasetçi, "öpücüklü selamlaşmanın" kadınlara karşı küçük de olsa bir ayrımcılık anlamına geldiğini ve Fransa'nın artık bu davranış kalıbından uzaklaşması gerektiğini de açıkladı.
Picard-Wolff, öpücük yerine ise el sıkışmaya dönülmesi gerektiğini ifade ederek, bir kadın olarak uzun süredir bu Fransız adetinden şikayetçi olduğunu belirtti.
"HER GÜN 73 KİŞİYE ÖPÜCÜK VERMEKTEN RAHATSIZIM"
Dauphiné Libéré isimli gazeteye konu ile ilgili konuşan siyasetçi, "her gün beraber çalıştığı 73 kişiye Fransız öpücüğü" vermekten rahatsız olduğunu da açıklayarak, durumun mikrobik anlamda bir sağlık sorunu yarattığını da ifade etti.
2017'nin son günlerinde gelen bu açıklama sonrası ise ülke çapında bir "öpücüklü selamlaşma" tartışması başladı. Aude Picard-Wolff, konu ile ilgili binlerce destek mesajı aldığını, kadınların özellikle iş ortamında "arkadaşça el sıkışma" seçeneğini tercih ettiğini söyledi.
Türkiye'de bir ilk! Irkçı parti kuruldu
Hazinedar olayının ardından Kılıçdaroğlu'ndan çok ağır sözler!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk yaştaki evliliklere ilişkin açıklama
Uçakta yanında uyuyan kadını taciz etti, inişte tutuklandı!
Fransa'da selamlaşma krizi: Her gün 73 kişiyle öpüşmekten bıktım!
Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku
Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler
Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı
Kurt kız büyüdü! İşte son hali
Erdoğan mesajı verdi: Yeni bir döneme girildi
Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat
Okuyucu Yorumları 2 yorum