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Fransa'da Sert Göçmen Yasası Bakanlar Kurulu'nda

21.02.2018 18:41 | Son Güncelleme

Yasa tasarısıyla bir göçmen ya da mültecinin Fransa'ya girişi ve dosyasının değerlendirilmesine ilişkin yıllar alan süreç 6 aya indiriliyor, adli tutukluluk süreleri uzatılıyor

Fransa'da Sert Göçmen Yasası Bakanlar Kurulu'nda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıya, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni "Kontrollü Göç ve Etkili Sığınma Hakkı Yasası" Bakanlar Kurulu gündemine geldi. Yasa tasarısıyla bir göçmen ya da mültecinin Fransa'ya girişi ve dosyasının değerlendirilmesine ilişkin yıllar alan süreç 6 aya indiriliyor, adli tutukluluk süreleri uzatılıyor. Yasa, iktidar partisi dahil sağ ve sol tüm partilere mensup milletvekilleri tarafından 'farklı gerekçelerle' sert bir dille eleştiriliyor.

Bakanlar Kurulu'na sunulan yasayla, göçmen ve sığınma başvurularına sıkı bir çerçeve getiriliyor. Prosedür sertleştirilirken, sınır dışı işlemleri de hızlandırılıyor.

Bakanlar Kurulu'na sunumunun ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Avrupa'daki uygulamaları da gözönünde bulunduran "dengeli" bir yasa getirdiklerini savundu. Collomb, "Bu yasayla sığınmacıların Fransa rüyasının kırılmamasını, bizim de onları daha iyi ağırlayabilmemizi hedefliyoruz" dedi.

İktidar, sağ ve sol muhalefet eleştiriyor

Yasaya sol muhalefet "fazla sert" olduğu, sağ muhalefet ise "yeterince sert tedbirler alınmadığı" gerekçesiyle karşı çıkıyor. İktidar Partisi La Republique en Marche / Cumhuriyete Yürüyüş (LREM) milletvekillerinin bir bölümü de yasa tasarısının bazı maddelerinin kabul edilemez olduğunu dile getiriyor. Yasanın Nisan ayında Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

Yasa tasarısı neler getiriyor?

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