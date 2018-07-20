Fransa'da 'Skandal Koruma' Gözaltında

Elysee Sarayı sözcüsü Bruno-Roger Petit, sabah saatlerinde açıklama yaparak, "Gösterilerde polisin yanında gözlemci olarak bulunması gereken Benalla'nın davranışının kabul edilemez olduğunu, hakkında gerekli işlemin yapıldığını, 2 hafta görevinden ücretsiz uzaklaştırıldığını ve Elysee'de geri bir göreve kaydırıldığını, bunun işten atılmadan önce son uyarı olduğunu" dile getirdi.

Fransız Le Monde gazetesi tarafından yayınlanan video görüntülerinde, Macron'un yakın koruması Alexandre Benalla'nın, 1 Mayıs törenleri sırasında çevik kuvvetin bir grup öğrenciye müdahalesi sırasında, polis kaskı giyerek, öğrencileri dövdüğü görülüyor. Bir kız öğrenciyi saçlarından tutarak sert bir şekilde yakalayan, polisin dahi daha yumuşak davrandığı bir öğrenciye de kıyasıya tokat ve yumruk atan Benalla'nın görüntüleri ülkede büyük bir polemiği ateşledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yakın koruması Alexandre Benalla'nın, 1 Mayıs gösterileri sırasında polis kılığına girerek 2 öğrenciyi yumruklayan görüntülerinin ülkede yarattığı infial ikinci günde de dinmedi. Olay, Benalla'yı korumakla suçlanan Elysee Sarayı'nı ikinci günde de sarsmaya devam edince, 'koruma skandalı', 'devlet krizine' dönüştü. Sonunda koruma gözaltına alındı ve hakkında 3 ayrı soruşturma açıldı.

Ancak bu açıklamayla yetinmeyen iktidar partisi mensubu milletvekilleri dahil tüm politikacılar, "Macron'un korumasının polisin arasında, polis kaskı ve kolluğu ile ne işi olduğunu, çocukları dövme hakkını nereden aldığını ve neden Elysee'nin bu kişi hakkında derhal souşturma başlatmadığını" sordu.

Elysee Sarayı'nın "geri hizmete verildi" açıklamalarının da yalan olduğu, Benalla'nın daha sonra Dünya Kupası'nı kazanan milli takımın Champs Elysee'deki defilesi gibi önemli görevler de dahil olmak üzere pek çok görevde görüntülenmesiyle ortaya çıktı.

Üç koldan soruşturma

Üstelik Meclis'te konuya ilişkin konuşan Adalet Bakanı Nicole Belloubet, "Benalla'nın izinsiz olduğunu" açıklayınca Meclis'in her iki kanadı da ayağa kalktı. Muhalefet hükümetin hesap vermesini ve Meclis Soruşturması açılmasını istedi. Muhalefet liderleri, "Halk için başka, cumhurbaşkanının yakınları için bir başka yargı sistemi mi var? Macron ve yakınları imtiyazlılar mı?" sorusunu yönelttiler.

Cuma sabahı, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un bu olaydan haberdar olduğunu ve durum hakkında derhal Elysee Sarayı'nı bilgilendirdiği ortaya çıktı. Muhalefet, bu bilgi üzerine Bakan Collomb'un istifasını istedi.