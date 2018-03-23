Fransa'da Süpermarket Saldırganı Öldürüldü

Fransa'nın güney batısındaki Trebes kasabasında bir saldırgan Super U adında bir süpermarkete girerek çalışanlarla müşterileri rehin aldı. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırgan olay yerinde polisler tarafından vurularak öldürüldü.

Eylemini IŞİD adına yaptığını haykıran saldırgan, Paris saldırılarının tutuklu tek sanığı "Salah Abdüsselam'ın serbest bırakılması için" bu eylemi düzenlediğini söyledi. Görgü tanıkları, tekbir getirerek ateş açan saldırganın "Ben IŞİD'in askeriyim" diye bağırdığını da dile getirdi.

Saldırgan önce, sabah saatlerinde Carcassonne kentinde bir beyaz Opel arabayı çalarak, bu araç içinden, sabah saat 10.35'te koşmakta olan 4 polise ateş açtı. Bir polisi omuzundan yaralayan 25 yaşındaki Fas asıllı saldırgan, saat 11.15'te süpermarkete girdi. İlk etapta, süpermarketin girişinde bulunan iki çalışanı öldüren saldırgan, içeride bulunan kişileri rehin aldı.

Olayda yaşamını yitiren 3 kişinin, Opel marka otomobilde bulunan bir yolcu ile 2 market çalışanı olduğu belirlendi.