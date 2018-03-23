Fransa'da Süpermarket Saldırganı Öldürüldü

Fransa'nın güney batısındaki Trebes kasabasında bir saldırgan Super U adında bir süpermarkete girerek çalışanlarla müşterileri rehin aldı. Saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırgan olay yerinde polisler tarafından vurularak öldürüldü.
Eylemini IŞİD adına yaptığını haykıran saldırgan, Paris saldırılarının tutuklu tek sanığı "Salah Abdüsselam'ın serbest bırakılması için" bu eylemi düzenlediğini söyledi. Görgü tanıkları, tekbir getirerek ateş açan saldırganın "Ben IŞİD'in askeriyim" diye bağırdığını da dile getirdi.
Saldırgan önce, sabah saatlerinde Carcassonne kentinde bir beyaz Opel arabayı çalarak, bu araç içinden, sabah saat 10.35'te koşmakta olan 4 polise ateş açtı. Bir polisi omuzundan yaralayan 25 yaşındaki Fas asıllı saldırgan, saat 11.15'te süpermarkete girdi. İlk etapta, süpermarketin girişinde bulunan iki çalışanı öldüren saldırgan, içeride bulunan kişileri rehin aldı.
Olayda yaşamını yitiren 3 kişinin, Opel marka otomobilde bulunan bir yolcu ile 2 market çalışanı olduğu belirlendi.
Olay yerine hızla gelen RAID birlikleri operasyon başlatarak, süpermarketi güvenlik çemberi altına aldılar. Ayrıca 80 kişilik ilk yardım ve kurtarma ekibi de olay yerine ulaştı.
AB zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'den yaptığı açıklamada, güvenlik görevlilerinin gereken her türlü önlemi aldığını belirtti. Olaya ilişkin detay vermeyeceğini belirten Macron, "Açıklamayı Paris savcısı yapacak. Terörle Mücadele Savcılığı soruşturmayı üstlendi. Yalnızca buradan Trebes halkını bütün güvenlik önlemlerinin alındığı konusunda temin etmek isterim. İki saat kadar sonra da Paris'e giderek, olayı doğrudan izleyeceğim" dedi.
Paris'te basın toplantısı düzenleyen Başbakan Edouard Philippe de, olayın bir terör saldırısı olduğunu belirterek, "Durum çok ciddi" dedi. Philippe, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un da olay yerine hareket ettiğini duyurdu.
Paris Terörle Mücadele Savcılığı, olaya ilişkin terör soruşturması başlattı.
Fransız medyasına göre, rehineler kaçmayı başarırken, içeride bir rehine ile yalnız kalan saldırgan, polisle pazarlığa başladı.
Fas asıllı saldırgan poliste fişli
Saldırıyı düzenleyen kişinin Fas asıllı 25 yaşında bir erkek olduğu ve Fransız terörle mücadele polisi tarafından, radikalleştiği tespit edilerek, S fişi olarak tanımlanan güvenlik kaydında yer aldığı bildirildi.
Saldırganın ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı ve hırsızlık suçlarından da sabıka kaydı olduğu da belirlendi.
Fransız haber kanalı BFM TV, elinde bir rehine ile süpermarkette bulunan rehineyi ikna etmek için annesi ve 2 kız kardeşinin de olay yerine gittiğini duyurdu.
Ancak saldırganın hiçbir çağrıya olumlu yanıt vermemesi üzerine yerel saatle 14.40'da operasyonu düzenleyen polisler harekete geçirerek etkisiz hale getirdi. Saldırganın polislerin açtığı ateş sonucu olay yerinde öldüğü bildirildi.
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