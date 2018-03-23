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Fransa'da Süpermarkete Terör Saldırısı

23.03.2018 16:11 | Son Güncelleme

Fransa'nın güney batısındaki Trebes kasabasında bir saldırgan, bir süpermarkete girerek çalışanlar ve müşterileri rehin aldı. Saldırıda en az 2 kişinin öldüğü açıklandı. Fransız medyasına göre, rehineler kaçmayı başarırken, içeride yalnız kalan saldırgan, polis ile pazarlığa başladı

Fransa'da Süpermarkete Terör Saldırısı

Fransa'nın güney batısındaki Trebes kasabasında bir saldırgan, bir süpermarkete girerek çalışanlar ve müşterileri rehin aldı. Saldırıda en az 2 kişinin öldüğü, 10 kadar kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırgan, sabah saatlerinde 4 polise ateş açtıktan sonra süpermarkete girdi. Saldırganın markette rastgele ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğü, 10'un üzerinde kişinin de yaralandığı açıklandı. Kurbanlardan birisinin marketin şarküteri çalışanı olduğu öğrenildi.

Olay yerine hızla gelen özel terör polisi Raid operasyon başlatarak, süpermarketi güvenlik çemberi altına aldı. 80 ilk yardım ve kurtarma görevlisi de olay yerine ulaştı.

Basın toplantısı düzenleyen Başbakan Edouard Philippe, olayın bir terör saldırısı olduğunu belirterek, "Durum çok ciddi" dedi. Philippe, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un da olay yerine hareket ettiğini duyurdu.

Paris anti-terör Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Fransız medyasına göre, rehineler kaçmayı başarırken, içeride yalnız kalan saldırgan, polis ile pazarlığa başladı.

IŞİD adına hareket ettiğini haykıran saldırgan, Paris saldırılarının tutuklu tek sanığı Salah Abdüsselam'ın serbest bırakılması için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

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