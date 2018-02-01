HABER

Fransa'da taciz skandalı! Kadınlar telefonları kilitledi

DÜNYA HABERLERİ | 01.02.2018 11:53 | Son Güncelleme

Fransa'da Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Derneği (AVFT), kadınlara yönelik cinsel şiddetin iki katına çıktığını belirterek, gelen başvuru ve taleplere yetişemedikleri gerekçesiyle telefonla başvuru ve danışma hizmetinin sonlandırıldığını açıkladı.

Fransa'da taciz skandalı! Kadınlar telefonları kilitledi

Fransa'da 1985'de kurulan İşyerinde Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Derneği, yayımladığı bildiride, şiddete uğrayan kadınların telefonla başvuruda bulunduğu hizmeti sona erdirdiklerini duyurdu.

Son iki yılda başvuruların iki katına çıktığı, cinsel şiddete uğrayan kadınların başvuru için telefon hatlarını kilitlediği veya ilgili ekibin buna yanıt vermekte yetersiz kaldığına dikkat çekilen bildiride, "Zor olduğu kadar, kaçınılmaz hale gelen bir kararı almak zorunda kaldık. Yeni bir emre kadar derneğin telefonla başvuru ve danışma hizmetini kapatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

2014'TE DE DURDURULMUŞTU

Dernek, 2014'te de önemli oranda artış gösteren cinsel şiddet ve saldırı olaylarının ardından telefonla başvuru hizmetini geçici süreyle durdurmuştu.

HER YIL 600 BİN KADIN...

Fransa Demografik Etütler Enstitüsünün (INED) raporuna göre, ülkede her yıl yaklaşık 600 bin kadın cinsel saldırı ve şiddete uğruyor. Küçük suçlarla mücadele gözlemevi ONDRP tarafından dün yayımlanan raporda da ülkedeki kadınların yüzde 51'inin, toplu taşıma araçlarında kendilerini güvende hissetmedikleri belirtilmişti.

AA

Gece kulübünde dehşet! Önce taciz etti sonra şişeyle dövdü
CHP'li vekil Yılmaz hakkında olay taciz iddiası!
Eşinin gazozuna ilaç attı, baldızını sıkıştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başvuru Fransa taciz cinsel istismar kadına şiddet

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!

Cinsel içerikli görüntülerde yüzleri değiştiriyorlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Nusret'e ABD'de büyük şok! Soruşturma açıldı

Nusret'e ABD'de büyük şok! Soruşturma açıldı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
her yıl 600 bin kişi cinsel saldırıya uğrıyormuş. 600.000 / 365 yani günde 1643 kişi cinsel saldırıya uğruyormuş. fransa nüfusu 67 milyon. 67.000.000 / 1643 = 40779. Yani her gün 40 bin kişiden 1 tanesi cinsel saldırıya uğruyor. kadın erkek ve çocuk ayırmazsak. çünkü onlar da cinsel saldırıya uğruyor.
Diğer Haberler
Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!

Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert yanıt: İkiyüzlülük yapmasınlar

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert yanıt: İkiyüzlülük yapmasınlar

NASA canlı yayınında sosyal medyayı karıştıran görüntü

NASA canlı yayınında sosyal medyayı karıştıran görüntü

Rus haber ajansı duyurdu: Türk gemisi Karadeniz'de yan yattı!

Rus haber ajansı duyurdu: Türk gemisi Karadeniz'de yan yattı!

Ünlü Fast Food zincirinin hamburgerinden çıkan şoke etti

Ünlü Fast Food zincirinin hamburgerinden çıkan şoke etti

Rezil oldular! ABD balistik füzeyi engelleyemedi!

Rezil oldular! ABD balistik füzeyi engelleyemedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.