Fransa'da tartışma yaratan göçmen tasarısı

Tartışma yaratan tasarı, mültecilerin sınır dışı edilme işlemini hızlandırıyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla hazırlanan yeni tasarıyla bir göçmen ya da mültecinin Fransa'ya girişi ve dosyasının değerlendirilmesine ilişkin süreç 6 aya düşürülüyor ve gözaltı süreleri uzatılıyor.

Yasaya özellikle sivil toplum örgütlerinden tepki yağıyor. Fransa'nın mültecileri koruma ofisindeki bazı çalışanlar sığınma hakkına darbe vurduğu gerekçesiyle tasarıyı protesto için greve gitti.

Fransız hükümeti ise tasarıyı ile daha etkili bir sistem yaratmak istediklerini söylüyor. Fransa'nın İçişleri Bakanı Gerard Collomb tasarıyı "dengeli" bir uygulama sözleri ile tasarıyı savundu ve Almanya, İtalya, Hollanda gibi ülkelerin de benzer prosedüre sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Yeni tasarı, başvurusu kabul edilmeyen mültecilerin gözaltı süresini 45'ten 90 güne çıkarıyor. Sığınma başvurusu yapmak için mültecilere verilen resmi süre ve itiraz süresi de tasarı ile azaltılıyor. Bu durum sınır dışı işlemlerinin hızlandırılmasının önünü açıyor.

Fransa geçtiğimiz yıl 100 bin kişi sığınma başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan 30 bini kabul edildi. 14 bin 900 kişi de ülkeden sınır dışı edildi.

Tasarının Nisan ayında meclisin gündemine gelmesi bekleniyor.

AFP,dpa/NS,ÖA

@ Deutsche Welle Türkçe