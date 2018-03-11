Fransa’da Ulusal Cephe Ulusal Birlik Oluyor

Fransa’nın aşırı sağ partisi Front National’in (Ulusal Cephe) lideri Marine Le Pen, tek aday olduğu genel başkanlık koltuğuna 3’üncü kez oy birliğiyle seçildi. Kongrede tüzük değişikliğiyle, partinin kurucusu Jean Marie Le Pen’in ‘onursal başkan’ statüsü düşürülü. Marine Le Pen, babasının 46 yıl önce kurduğu partinin “Ulusal Cephe/Fornt National” olan adının da “Ulusal Birlik/Rassemblement National” olarak değiştirilmesini önerdi.
Front National’in Lille kentinde yapılan değişim Kongresi’nde tek aday olan 49 yaşındaki Marine Le Pen, oylamaya katılan delegenin tümünün desteğiyle yeniden Genel Başkan seçildi. Rakibi Emmnuel Macron karşısında uğradığı Cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından liderlik sorunu yaşayan ve Lille Kongresi ile yeni bir çıkış yolu arayan Marine Le Pen, partiyi yeniden ayağa kaldırmak için tüzük değişikliğine de gitti.
Baba Le Pen tümüyle oyun dışı
Babası Jean Marie Le Pen ile uzun süredir devam eden bilek güreşinde son noktaya gelen aşırı sağ lider, partinin tüzüğünde değişiklik yaparak, babasının partiyle kalan tek bağını da kopardı. Kongre’de oy çokluğuyla kabul edilen tüzük değişikliğiyle, ‘onursal başkanlık’ statüsü kaldırıldı. Böylece daha önce parti üyeliği iptal edilen baba Le Pen’in ‘onursal başkan’ statüsü de düşmüş oldu.
Partiyi kurduğu 1972 yılından bu yana her kongresine katılan 89 yaşındaki Jean Marie Le Pen, ilk kez Lille Kongresi’ne gelmedi.
‘Çatışma değil birlik’ mesajı
Kongrenin sonunda delegelere hitap eden Genel Başkan Le Pen, statüsü yeniden belirlenen partinin yeni programını ve adını da açıkladı. Le Pen, Front National adının tarihi ve zafer dolu bir ad olduğunu belirttikten sonra, “Ama biliyorsunuz, duydunuz, karşılaştınız, Fransızlar’ın gözünde psikolojik açıdan farklı bir imaj var. Front yani cephe adı, bir çatışmayı ifade ediyor. Eğer yönetmek istiyorsak, bunu Fransızlarla yapmalıyız ve büyük Fransa aşkını paylaşarak yapmalıyız. Yapılan anketlerde, üyelerimizin yüzde 52’si isminin değişmesini istedi. Çok düşündüm. Ve yeni ismin politik bir mesaj taşıması gerektiğine karar verdim. Çatışma değil birlik mesajı vermek istiyorum. Yeni partinin adının ‘Rassemblement National /Ulusal Birlik’ olarak değiştirilmesini öneriyorum” dedi.
Partinin statüsü de değişti
Tüzük değişikliğiyle FN'nin ‘Merkez Komite’ olarak adlandırılan mevcut yönetim organının adı da ‘Ulusal Konsey’ oldu. Partinin karar verici organı olacak Ulusal Konsey’e, Marine Le Pen’in eşi Genel Başkan Yardımcısı Louis Alliot en yüksek oyla seçildi. Posta yoluyla yapılan oylamada Alliot’nun yanısıra, partinin kurmayları Steeve Briois, Nicolas Bay, David Rachline, Bruno Gollnisch, Julien Sanchez, Stéphane Ravier, Wallerand de Saint-Just, Sébastien Chenu ve Marie-Christine Arnautu Ulusal Konsey’e girdi.
Steven Bannon FN kongresinde
Öte yandan, Amerika Başkanı Donald Trump’ın 2016 seçimlerindeki danışmanı Steven Bannon'un kongreye katılması büyük ilgi yarattı. Kongrenin yıldızı olan Bannon, Marine Le Pen'i överek, Le Pen’in son zamanların en büyük liderlerinden birisi olduğunu söyledi. Delegelere hitap eden Bannon, FN’e yöneltilen ‘ırkçı’ ya da ‘yabancı düşmanı’ gibi eleştirilere değinerek, "Bırakın size ırkçı desinler... Bırakın size yabancı düşmanı desinler... Bırakın size milliyetçi desinler. Bunu bir gurur madalyası gibi taşıyın. Çünkü her geçen gün biz güçleniyoruz, onlarsa zayıf düşüyor" diye konuştu.
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