Fransa’da Ulusal Cephe Ulusal Birlik Oluyor

Fransa’nın aşırı sağ partisi Front National’in (Ulusal Cephe) lideri Marine Le Pen, tek aday olduğu genel başkanlık koltuğuna 3’üncü kez oy birliğiyle seçildi. Kongrede tüzük değişikliğiyle, partinin kurucusu Jean Marie Le Pen’in ‘onursal başkan’ statüsü düşürülü. Marine Le Pen, babasının 46 yıl önce kurduğu partinin “Ulusal Cephe/Fornt National” olan adının da “Ulusal Birlik/Rassemblement National” olarak değiştirilmesini önerdi.

Front National’in Lille kentinde yapılan değişim Kongresi’nde tek aday olan 49 yaşındaki Marine Le Pen, oylamaya katılan delegenin tümünün desteğiyle yeniden Genel Başkan seçildi. Rakibi Emmnuel Macron karşısında uğradığı Cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından liderlik sorunu yaşayan ve Lille Kongresi ile yeni bir çıkış yolu arayan Marine Le Pen, partiyi yeniden ayağa kaldırmak için tüzük değişikliğine de gitti.

Baba Le Pen tümüyle oyun dışı

Babası Jean Marie Le Pen ile uzun süredir devam eden bilek güreşinde son noktaya gelen aşırı sağ lider, partinin tüzüğünde değişiklik yaparak, babasının partiyle kalan tek bağını da kopardı. Kongre’de oy çokluğuyla kabul edilen tüzük değişikliğiyle, ‘onursal başkanlık’ statüsü kaldırıldı. Böylece daha önce parti üyeliği iptal edilen baba Le Pen’in ‘onursal başkan’ statüsü de düşmüş oldu.