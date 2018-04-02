Fransa'da yeni grev dalgası

Fransa'da 3 Nisan Salı günü makinistlerin yanı sıra Air France personeli, temizlik işçileri ve enerji sektörü çalışanları da iş bırakacak.Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF), Fransız hükümetinin planladığı demiryolları reformunu protesto için bugün TSİ 20.00'den itibaren makinistlerin yüzde 77'sinin iş bırakacağını açıkladı.

Kurum iş bırakma eylemi nedeniyle kısa ve uzun mesafe tren seferlerinde, büyük bölümü 3 Nisan Salı günü olmak üzere, çok sayıda iptal meydana geleceği uyarısını yaptı. Hızlı tren TGV'nin de uzun mesafe seferlerinin sadece yüzde 12'sini gerçekleştirmesi bekleniyor.

İptaller TGV'nin Almanya'ya olan seferlerini de etkileyecek. Paris ile Frankfurt ve Stuttgart arasındaki seferlerin yaklaşık üçte ikisinin iptal edileceği tahmin ediliyor. Paris ile Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti arasında seferi bulunan Thalys hızlı treninin ise iptallerden etkilenmeyeceği belirtiliyor.

"Demiryolu Mücadelesi" adı verilen grev dalgası kapsamında kurum çalışanları Haziran sonuna kadar beş iş gününün ikisinde iş bırakma eylemi yapmayı planlanıyor. SNCF çalışanları grev dalgasıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Fransız demiryollarını özelleştirmenin önünü açacak yasa tasarısına tepki gösteriyor. Macron, yasayla demiryolu çalışanlarının sahip olduğu devlet memurluğuna benzer özel statüsünü de değiştirmek istiyor.