Fransa’da Zafer Sarhoşluğu

Fransa Mili Takımı’nın 20 yıl sonra Moskova’da düzenlenen Dünya Kupası final maçında, Hırvatistan’ı 4-2 yenerek kupayı kazanması, Fransa’da tam bir bayram havası yarattı. Dünyanın ‘en güzel’ caddesi olarak adlandırılan Champs Elysees’ye hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte bir anda insan seli aktı, adeta deprem oldu.
Aynı coşku ülkenin tüm büyük illerinden en küçük köyüne kadar dört bir yanında yaşandı. Uzun yıllar terör saldırılarıyla sarsılan Fransızlar, yıllar sonra, üstelik 1998 yılında Dünya Kupası’nı kazanmalarından yalnızca 20 yıl sonra, Maviler adını verdiği milli takımın zaferiyle adeta zafer sarhoşluğu yaşadı.
Günlerdir final anına hazırlanan ve çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu onbinlerce taraftar sabah saatlerinden itibaren Paris sokaklarını doldurdu.
Ülke genelinde 230 fan zone kuruldu, Paris’te kurulan fan zone’da 100 bin taraftar maçı birlikte izledi. Zaferi sokakta kutlayan halkı korumak için 4 bini yalnızca Champs Elysees caddesinde olmak üzere toplam 110 bin polis görev yaptı.
Ünlü zafer takı Arc de Triomphe üzerinde milli takıma teşekkür eden mesajların yanısıra, oyuncuların yüzleri ve isimleri belirlemeye başlayınca kalabalığın tezahürat çığlıkları deprem etkisi yarattı. En çok alkışı, Paris’in en hassas banliyölerinden Bondy’de büyüyen 19 yaşındaki star oyuncu Kylian Mbappe ve Ngolo Kante aldı.
Kalabalık, 1998’deki dünya kupası zaferinin ardından ünlenen "Black-blanc-beur /siyah-beyaz-arap" sloganını terkederek, Fransız anayasının sembol kelimeleri "Özgürlük-eşitlik-kardeşlik / Liberte, egalite, fraternite" sloganını öne çıkardı.
Eyfel Kulesi, Fransız bayrağının ve milli takımının renkleri "mavi, beyaz, kırmızı" renklerine bürünürken, Kulenin üzerinde Dünya Kupası’nın iki kez kazanıldığını sembolize eden 2 yıldız yer aldı.
Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde bir grup genç, cadde kenarındaki mağazaların vitrinlerini kırmaya, patlayıcı maddeler ve sert cisimler atmaya başladı. Champs Elysees’nin bir bölümü panik havasıyla boşalırken, polis göz yaşartıcı bomba ile göstericileri dağıttı. Polisin müdahalesiyle olay büyümeden sona erdi.
Elysee’de resepsiyon
Pazartesi günü 15.50’de Moskova’dan Paris’e uçacak mili takım oyuncuları, önce Champs Elysees’de geçit törenine katılarak, kendilerini bekleyen yüzbinlerce taraftarla buluşacak. Saat 17.00’de başlaması beklenen törende, milli takım halkı otobüs üzerinden selamlayacak. Ardında Elysee Sarayı’na geçecek olan Maviler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un onurlarına vereceği resepsiyona katılacak. Resepsiyona 300 sporcu ve yakınları ile 1000 genç davet edildi.
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