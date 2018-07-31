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Fransa'daki okullara cep telefonu yasağı

31.07.2018 13:27 | Son Güncelleme

Fransa'da okullarda cep telefonunun yasaklanmasını öngören yasa tasarısı parlamentodan geçti.

Fransa'daki okullara cep telefonu yasağı

Söz konusu yasa, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ön plana çıkan seçim vaatlerinden biriydi.Fransa'da öğrencilerin cep telefonu kullanımını anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda tamamen, liselerde ise kısmen yasaklayan yasa tasarısı parlamentodan geçti. Parlamentonun iki kanadının üzerinde anlaştığı nihai metin Senato'nun ardından Ulusal Meclis'te de onaylandı.

Tasarı, öğrencilerin okulda akıllı telefonlarının yanı sıra internete bağlanabilen diğer cihazlarını da kapalı tutmalarını ya da evde bırakmalarını öngörüyor. "Pedagojik kullanım" ve engelli öğrencilerin eğitimi gibi durumlar yasak kapsamının dışında tutuluyor. Öğrenciler okul yerleşkesinin yanı sıra bina dışındaki aktiviteler sırasında da telefonlarını kullanamayacak.

Üç ile 15 yaş arasındaki öğrencilere yönelik olan cep telefonu yasağı konusunda liselere ise kendi kararını verme hakkı tanınıyor. Buna göre, her lise yasakları kısmen ya da tamamen uygulama hakkına sahip olacak.

Öğretmenler şikâyetçiydi

Fransa'da 12-17 yaş arasındaki her 10 öğrenciden dokuzunun akıllı telefon sahibi olması nedeniyle öğretmenler uzun süredir söz konusu yasağın getirilmesi için çağrı yapıyordu. Okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da seçim kampanyasında öne çıkan vaatleri arasındaydı.

Fransa'da 2010 yılından bu yana sınıflarda akıllı telefon kullanımı yasak. Ancak yapılan araştırmalar, birçok öğrencinin bu kurala uymadığını ortaya koyuyordu. Yeni yasa, yasağı okulun tümüne genişletirken öğretmenlerin gerekli gördüklerinde öğrencilerin telefonlarına el koymasını da kolaylaştıracak.

Sendika: Eylül 2019'da yürürlüğe girebilir

Fransa'daki öğretmenler sendikasının genel sekreteri Claire Krepper, tasarının parlamentodan geçmesinin ardından Fransız RTL radyosuna yaptığı açıklamada, yasanın önümüzdeki Eylül ayında başlayacak öğretim yılına yetişmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Tasarının onaylanmasında geç kalındığını belirten Krepper, yasanın yürürlüğe girmesi için Eylül 2019'u beklemek gerekeceğini ifade etti.

DW,dpa,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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