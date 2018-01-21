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Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

DÜNYA HABERLERİ | 21.01.2018 15:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Fransa, Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni (BMGK), Afrin için acil toplantıya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Birleşmiş Milletleri acil durum toplantısına çağırdı. Drian resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerektiğini” söyledi. Öte yandan NATO’dan da Afrin Harekatı ile ilgili ilk açıklama geldi.

Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Fransa Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni Afrin için acil toplantıya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Birleşmiş Milletleri acil durum toplantısına çağırdı. Drian resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerektiğini” söyledi.

NATO'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye’nin istikrarsız bir bölgede bulunduğuna ve terörden belirgin şekilde acı çektiğine dikkat çekilen NATO açıklamasında, kendini savunma hakkı ön plana çıkarılırken ‘bu yapılırken orantılı ve ölçülü şekilde hareket edilmesinin’ önemine dikkat çekildi.

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NATO Fransa BMGK

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bugüne kadar terörden ne çektiğimizi görüp gözünüzü kapattınız duyup kulağınızı tıkadınız... ama artık Türk’ün gücünü görme zamanı geldi.. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz ve unutmayın ki dünyadaki en merhametli ordu bizim ordumuzdur. Siz merak etmeyin oradaki siviller bizim için de önemli..
insani yardim amerikanin ortadoguyu bombalayip heryeri mahvesip ve herkesi oldurdugu yerlere gondereceksiniz..insani yardim adi altında teroristlere muhimmat gondermeniz kabul edilemez..
Fransa,İnsani mi, Yardım mı? Umurunuzda mı..Burnunuzun dibindeki "Calais" teki mültecileri yıllarca çadırlarda, açlık içinde yaşattınız. Kalkmış birde 3000 km öteden İnsani Yardımdan bahsediyorlar utanmadan...
Bu şahsın Twitter hesabına yazalım .. Tepkimizi burda değil bu şahsın hesabına yorum yaparak gerçekleştirelim .. Sessiz kalmayin bir kişi bir kişidir .. Gün dayanışma günüdür .. Her vatandaş bisiler yapmalıdır ..
Beklenen bir adımdı. Yarın bütün ülkelerden harekat karşıtı tepkiler ve sesler yükselecek. Eminim bu konuda da tepkileri savuşturmak için Türkiye gereken hazırlığı yapmıştır.
Orantılı ve ölçülü güç kullanmakta ne demek, yılanın başı ölene kadar ezilmeli.ALLAH' güvenlik güçlerimize, devletimize güç kuvvet versin.
Eğer dünya tek bir devlet olsaydı sanayisi almanlardan , ordusu Türklerden , fahişesi de fransızlardan olurdu. Hitler
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