Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi

Fransa Birleşmiş Milletleri Güvenlik Konseyi'ni Afrin için acil toplantıya çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Birleşmiş Milletleri acil durum toplantısına çağırdı. Drian resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "tarafların çatışmaya bir son vermeleri ve bölgeye insani yardım ulaşımı sağlamaları gerektiğini” söyledi.

NATO'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye’nin istikrarsız bir bölgede bulunduğuna ve terörden belirgin şekilde acı çektiğine dikkat çekilen NATO açıklamasında, kendini savunma hakkı ön plana çıkarılırken ‘bu yapılırken orantılı ve ölçülü şekilde hareket edilmesinin’ önemine dikkat çekildi.