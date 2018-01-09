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Fransa'dan Apple'a soruşturma

DÜNYA HABERLERİ | 09.01.2018 01:36 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Paris savcılığı, eski model telefonları bir program yardımıyla "bilerek yavaşlattığı iddiaları" üzerine teknoloji devi Apple hakkında soruşturma başlattı.

Fransa'dan Apple'a soruşturma

Paris savcılığı, şikayetler üzerine teknoloji devi Apple hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Paris savcılığından yapılan açıklamada, iPhone marka telefonların eski modellerinin "kasıtlı olarak yavaşlatılması" olarak kamuoyunun gündemine gelen iddialar sonrası bir tüketici derneğinin şikayette bulunduğu belirtildi.

"HİLEKARLIK"

Açıklamada, 27 Aralık 2017'de yapılan başvurunun incelenerek, Amerikan teknoloji devi Apple hakkında "hilekarlık" da dahil bir dizi iddia hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.

Apple, eski model telefonlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldığı iddialarının ortaya atılması sonrası önce bunu itiraf etmiş, daha sonra da bir özür yazısı yayımlayarak batarya değişim ücretlerinde büyük indirime gidileceğini açıklamıştı.

Apple hakkında aynı nedenle başka ülkelerde de şikayette bulunulmuş ve tazminat davaları açılmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa paris soruşturma Apple

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