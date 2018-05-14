Fransa'dan İsrail'e 'Orantısız Güç' Uyarısı

Birkaç hafta süren şiddetten sonra ve Gazze Şeridi'nde giderek artan sayıda Filistinli kurbanlar karşısında, Fransa, İsrail yetkililerini, "zorunlu kuvvet kullanımı durumunda orantılı güç kullanmaya" çağırdı. Le Drian, İsrail'e "Çocuklar başta olmak üzere sivillerin korunması görevini ve Filistinlilerin barışçıl gösteri yapma haklarını " hatırlattı.

Zaten gergin olan bölgede, bir an evvel, Filistin ve İsrail sorununun politik olarak çözümü için koşulların oluşturulması çağrısı yapan Fransız Bakan Le Drian, "Uluslararası hukuk şüpheye yer bırakmayacak kadar açık bir biçimde Kudüs'ün statüsünü müzakerelere bırakmıştır. Kalıcı ve adil bir çözüm bulunabilmesi ve iki halkın bir arada barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için, Kudüs'ün statüsü, tıpkı diğer uluslararası kabul gören parametreler gibi müzakereler çerçevesinde belirlenmelidir. Hukukun söylediği budur ve bizim Orta Doğu'daki barış çabalarımızın anlamı da budur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan elçiliğini Kudüs'e taşıma kararını açıkladığı andan itibaren, Fransa Kudüs'ün statüsünün müzakerlerle belirlenmesi çağrısı yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron, başından beri bu karara karşı olduklarını açıkça dile getirdi. Bölgede artan tansiyona yeni bir kıvılcım eklenmemesi çağrısı yapan Macron, Kudüs'ün statüsünün müzakerelerle belirlenmesini istedi. Macron, Filistin-İsrail sorununda "iki devletli çözümden" yana olduğunu da her fırsatta dile getirse de geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdiği Washington ziyaretinde Trump'ı bu konuda ikna etme çabaları boşa çıktı.

