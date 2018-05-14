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Fransa'dan İsrail'e 'Orantısız Güç' Uyarısı

14.05.2018 21:12 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, İsrail'e "Filistinliler'in gösteri yapma hakkına saygı duyma ve orantılı güç kullanma" uyarısında bulundu

Fransa'dan İsrail'e 'Orantısız Güç' Uyarısı

Amerikan büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması törenleri sırasında Gazze şeridinde eylem yapan Filistinlilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 52 Filistinli'nin yaşamını yitirmesine dünyadan tepkiler sürüyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian İsrail'e "Filistinliler'in gösteri yapma hakkına saygı duyma ve orantılı güç kullanma" uyarısında bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan Le Drian son haftalarda Gazze Şeridi'nde meydana gelen olayların kanıtladığı gibi, bölgedeki gerilimin yükseldiğine dikkat çekerek, "Fransa tüm aktörleri yeni bir yangının önlenmesi konusundaki sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyor" dedi.

Birkaç hafta süren şiddetten sonra ve Gazze Şeridi'nde giderek artan sayıda Filistinli kurbanlar karşısında, Fransa, İsrail yetkililerini, "zorunlu kuvvet kullanımı durumunda orantılı güç kullanmaya" çağırdı. Le Drian, İsrail'e "Çocuklar başta olmak üzere sivillerin korunması görevini ve Filistinlilerin barışçıl gösteri yapma haklarını " hatırlattı.

"Kudüs'ün statüsü müzakerelerle belirlenmeli"

Zaten gergin olan bölgede, bir an evvel, Filistin ve İsrail sorununun politik olarak çözümü için koşulların oluşturulması çağrısı yapan Fransız Bakan Le Drian, "Uluslararası hukuk şüpheye yer bırakmayacak kadar açık bir biçimde Kudüs'ün statüsünü müzakerelere bırakmıştır. Kalıcı ve adil bir çözüm bulunabilmesi ve iki halkın bir arada barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için, Kudüs'ün statüsü, tıpkı diğer uluslararası kabul gören parametreler gibi müzakereler çerçevesinde belirlenmelidir. Hukukun söylediği budur ve bizim Orta Doğu'daki barış çabalarımızın anlamı da budur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan elçiliğini Kudüs'e taşıma kararını açıkladığı andan itibaren, Fransa Kudüs'ün statüsünün müzakerlerle belirlenmesi çağrısı yapıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron, başından beri bu karara karşı olduklarını açıkça dile getirdi. Bölgede artan tansiyona yeni bir kıvılcım eklenmemesi çağrısı yapan Macron, Kudüs'ün statüsünün müzakerelerle belirlenmesini istedi. Macron, Filistin-İsrail sorununda "iki devletli çözümden" yana olduğunu da her fırsatta dile getirse de geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştirdiği Washington ziyaretinde Trump'ı bu konuda ikna etme çabaları boşa çıktı.

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