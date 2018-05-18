Fransa’dan Suriye’ye Yaptırım

Fransa, Suriye’de kimyasal silah programıyla ilgisi olduğu düşünülen kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı aldı. Fransa maliye ve dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamada, Suriye Bilimsel Araştırma Merkezi için araştırma ve merkez adına satın alma işlemleri yaptıkları gerekçesiyle 9 şirket ve üç kişinin mal varlıklarının dondurulduğu belirtildi.

Suriye’deki söz konusu merkez, Suriye rejimi için kimyasal silah geliştirmeye yardım etmekle suçlanıyor. Fransa tarafından takibe alınarak mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşlar da bu merkeze, sarin gazı gibi kimyasal silah yapımında kullanılan malzemeler tedarik etmekle suçlanıyor.

Amerika, Fransa ve İngiltere koalisyonuna ait uçaklar Suriye’de kimyasal silah saldırısı iddiaları sonrası geçen ay kimyasal silah tesislerini bombalamıştı.

Esat rejimi, yedinci yılına giren iç savaşta kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor. Suriye’deki muhalif gruplar da kimyasal silah kullandığı suçlamasıyla karşı karşıya.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Şubat ayı başında İdlib’e bağlı Sarakib'in El Talil mahallesine düzenlenen saldırıda klor gazı kullanıldığını açıkladı. Ancak örgüt, kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığını açıklamadı.