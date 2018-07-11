Fransa’nın finaldeki rakibi kim olacak?

İkinci finalist ise bu akşam oynanacak Hırvatistan-İngiltere maçından sonra belli olacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda finale adını ilk yazdıran ekip Fransa oldu. Tüm dikkatler Kylian Mbappe ve Antonie Griezmann'a yoğunlaşmışken, 51'inci dakikada sahneye çıkan defans oyuncusu "altın kafa” Samuel Umtiti, attığı golle Fransızları finale taşıyan isim oldu. "Horozlar” böylece Dünya Kupası'nı bir ucundan tutmayı başardı. Fransa'nın rakibi bu akşam oynanacak Hırvatistan-İngiltere karşılaşmasından sonra belli olacak.

Hırvatistan'ın avantajları

Teknik direktör Zlatko Dalic'in saha içindeki sağ kolu hiç kuşkusuz Luka Modric. Real Madridli orta saha oyuncusu, takımını bir maestro gibi yöneterek Dünya Kupası'na damga vuran yıldızlardan biri oldu. Barcelonalı Ivan Rakitic ile birlikte muhteşem bir uyum yakalayan Modric, İngiltere karşısında da adrese teslim pasları ve mücadeleci oyunuyla takımının en büyük kozu olacak.

1998'deki Dünya Kupası'nda üçüncü olmayı başaran ve o zamandan beri büyük turnuvalarda başarıya hasret kalan Hırvatların hücumdaki en büyük silahı ise Mario Mandzukic. Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, ceza sahası içinde baskı gördüğünde kanatlara kaçıp, takım arkadaşlarına boş alanlar açan "gezgin santrfor” tarzında oynuyor. Onun açtığı boşluklardan ise Bundesliga'da oynayan iki kanat oyuncusu istifade etmeye çalışıyor: Eintracht Frankfurtlu Ante Rebic ve Hoffenheimlı Andre Kramaric, İngiltere karşısında da fırsatları değerlendirmeye çalışacak. İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Ivan Perisic, Hırvatların bir diğer önemli yıldızı. Savunmada ise Beşiktaşlı Domagoj Vida ve Liverpoollu Dejan Lovren, İngiliz forvetlere geçit vermemek için çaba gösterecek.