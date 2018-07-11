Fransa’nın finaldeki rakibi kim olacak?

İkinci finalist ise bu akşam oynanacak Hırvatistan-İngiltere maçından sonra belli olacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda finale adını ilk yazdıran ekip Fransa oldu. Tüm dikkatler Kylian Mbappe ve Antonie Griezmann'a yoğunlaşmışken, 51'inci dakikada sahneye çıkan defans oyuncusu "altın kafa” Samuel Umtiti, attığı golle Fransızları finale taşıyan isim oldu. "Horozlar” böylece Dünya Kupası'nı bir ucundan tutmayı başardı. Fransa'nın rakibi bu akşam oynanacak Hırvatistan-İngiltere karşılaşmasından sonra belli olacak.
Hırvatistan'ın avantajları
Teknik direktör Zlatko Dalic'in saha içindeki sağ kolu hiç kuşkusuz Luka Modric. Real Madridli orta saha oyuncusu, takımını bir maestro gibi yöneterek Dünya Kupası'na damga vuran yıldızlardan biri oldu. Barcelonalı Ivan Rakitic ile birlikte muhteşem bir uyum yakalayan Modric, İngiltere karşısında da adrese teslim pasları ve mücadeleci oyunuyla takımının en büyük kozu olacak.
1998'deki Dünya Kupası'nda üçüncü olmayı başaran ve o zamandan beri büyük turnuvalarda başarıya hasret kalan Hırvatların hücumdaki en büyük silahı ise Mario Mandzukic. Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu, ceza sahası içinde baskı gördüğünde kanatlara kaçıp, takım arkadaşlarına boş alanlar açan "gezgin santrfor” tarzında oynuyor. Onun açtığı boşluklardan ise Bundesliga'da oynayan iki kanat oyuncusu istifade etmeye çalışıyor: Eintracht Frankfurtlu Ante Rebic ve Hoffenheimlı Andre Kramaric, İngiltere karşısında da fırsatları değerlendirmeye çalışacak. İtalyan ekibi Inter'de forma giyen Ivan Perisic, Hırvatların bir diğer önemli yıldızı. Savunmada ise Beşiktaşlı Domagoj Vida ve Liverpoollu Dejan Lovren, İngiliz forvetlere geçit vermemek için çaba gösterecek.
İngiltere'nin avantajları
Çok sayıda üst düzey yabancı futbolcu ve teknik direktörün boy gösterdiği İngiltere Premier Ligi'ndeki bu durum, uzun yıllar milli takım için kaliteli isimlerin yetişmesinin önündeki en önemli engel olarak görülüyordu. Ancak İngilizler, deyim yerindeyse krizi fırsata çevirmeyi bildi. Kaliteli yabancı futbolcu ve antrenörlerin İngiliz futboluna kattığı artı değerleri yerli oyunculara aktarmaya çalışan ve "kolektif futbol” anlayışını benimseyen İngiltere, "en büyük yıldız, takımın kendisi” felsefesiyle yarı finale kadar yükselmeyi başardı. Artık John Terry, Steven Gerrard ya da Frank Lampard gibi dominant ve lider oyuncular yerine "ekip ruhu” ön planda.
Ancak yine de iki isim, turnuvada gösterdikleri performansla takımın itici gücü olmayı başardı: Kaptan Harry Kane ve kaleci Jordan Pickford. 150 milyon euroluk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı üçüncü futbolcusu olan Tottenhamlı Kane, şu ana kadar attığı altı golle 2018 Dünya Kupası'nın gol krallığı sıralamasında zirvede bulunuyor. Everton forması giyen ve özellikle penaltı atışlarındaki başarılı performansıyla göz dolduran Pickford ise İngiltere'nin yıllardır hasretini çektiği üst düzey kaleci ihtiyacını gidermişe benziyor.
İngiltere tıpkı ilk finalist Fransa gibi duran toplardaki başarısıyla dikkat çekiyor. Nitekim çeyrek finalde de İsveç'i, 1.94'lük Harry Maguire'in kafa golüyle mağlup ettiler. Hırvatistan ise golleri genelde duran top organizasyonlarından sonra yiyor.
Hakem Cüneyt Çakır
Moskova’da bu akşam TSİ 21’de başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın adı final maçı için de geçiyordu. Ancak yarı final mücadelesine verilmesi nedeniyle final şansı hayli azalmış durumda. FIFA son maçlar için, aralarında Çakır'ın da bulunduğu 12 kişilik bir hakem havuzu belirlemişti.
2018 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşamki yarı final müsabakasının ardından geriye sadece iki maç kalıyor. Hırvatistan-İngiltere eşleşmesinin mağlubu, 14 Temmuz Cumartesi günü üçüncülük maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. St. Petersburg'daki mücadele TSİ 17’de başlayacak. Galip takımsa 15 Temmuz Pazar günü, en büyük kupayı müzesine götürebilmek için Fransa ile kozlarını paylaşacak. Moskova’daki final maçı TSİ 18’de oynanacak.
DW,dpa/MÇ,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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