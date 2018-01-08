Fransa'ya Rekor Mülteci Başvurusu

Dünya üzerinde yaşanan iç savaşlar ve iklim sorunu nedeniyle Avrupa ülkelerine düzenli olarak göç dalgası yaşanıyor. Fransa'ya geçtiğimiz yıl yapılan sığınma (mülteci) başvuruları tarihi bir rekor kırarak 100 bin sınırını aştı.

Fransa'da 1981 yılında 20 bin civarında olan sığınma talebi, 2017 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 17 oranında artarak 100 bin 412'ye ulaştı. Fransa, 200 bin mülteci başvurusunda bulunulan Almanya'nın ardından Avrupa'da en çok başvuru yapılan ikinci ülke oldu.

En büyük başvuru Arnavutluk'tan

Fransa Mültecileri Koruma Ofisi (OFPRA)'nın açıkladığı rakamlara göre, geçtiğimiz yıl 7 bin 630 başvuru ile en çok Arnavutluk vatandaşlarından talep geldi. Daha çok ekonomik gerekçelerle sığınma talebinde bulunan Arnavut mültecilerin başvurularında yüzde 66 artış yaşandı. İkinci sırada 5 bin 987 başvuru ile Afganistan vatandaşları yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Haiti'den ise 4 bin 934 başvuru yapıldı. Haiti'yi Guyana, Sudan ve Gine izledi.

Başvuruların yüzde 95'inin kabul edilmesine rağmen, daha çok Almanya'yı tercih eden Suriyeli mültecilerin başvurusunda ise 2017 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında azalma yaşandı. Geçtiğimiz yıl Suriye'den 3 bin 249 sığınma başvurusu yapıldı.