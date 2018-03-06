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Fransız Bakan: Ankara'dan Afrin'deki operasyona son verilmesini istedik

06.03.2018 21:16 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'den birçok kez Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonuna son vermelerini istediklerini söyledi. Fransız Bakan BM gücvenlik Konseyi kararına atfen "Ateşkes iradesi herkes için, tüm Suriye için" dedi.

Fransız Bakan: Ankara'dan Afrin'deki operasyona son verilmesini istedik

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'den birçok kez Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonuna son vermelerini istediklerini söyledi.

Parlamentonun Dış ilişkiler komitesinde konuşan Le Drian, "uluslararası toplumun BM destekli ateşkes çağrısının Doğu Guta'da uygulanmasına odaklandığını, ancak Afrin'deki durumun da görmezden gelinmemesi gerektiğini" belirtti.

'Ateşkes tüm Suriye için'

Fransız Bakan "Ateşkes iradesi herkes için, tüm Suriye için. Bunu söylememiz gerekiyor çünkü önümüzdeki günlerde hepimiz Doğu Guta sorununa odaklanacağız, ancak ateşkes kararı her yer için geçerli, buna Afrin de dahil" diye konuştu.

Le Drian, Fransız makamlarının tekrar tekrar Türk yetkililere Afrin bölgesindeki Kürt militanlara karşı müdahaleden üzüntü duyulduğunu söylediğini ve buna bir son verilmesi tavsiyesinde bulunulduğunu anlattı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sizin pisliğiniz temizleniyor, daha ne istiyorsunuz de mongoller ?
bizde AB ülkelerinin en azından 3 milyon Suriyeliyi AB ye almasını istiyoruz ama onlar nedense Almamak için ülkemize yalvarıyor adeta onlar 3 milyon Suriye li göçmeni ülkelerine alsınlar bizde onların söylediklerini ciddiye alalım boyuna istiyorlar bir şeyler ama o konuyla ilgili başka bir şey yaptıkları yok şimdi ülkemiz o 3.5-4 milyon insanı Suriye ye geriye yollasa o zamanda insan haklarına aykırı davranıyorsunuz diyecekler yani kendi ülkesine enaz 500 bin Suriye li göçmeni almayan büyük nufuslu AB ülkelerinin hiç birisinin sözlerini ciddiye almamak lazım boş konuşuyorlar
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