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Fransız Büyükelçi’den BM Suriye Toplantısı Açıklaması

22.01.2018 20:24 | Son Güncelleme 5 saat önce

BM Büyükelçisi daha önce planlanan toplantıyı son gelişmeler ışığında değerlendirmek üzere genişletme talebinde bulunduklarını söyledi.

BM Büyükelçisi daha önce planlanan toplantıyı son gelişmeler ışığında değerlendirmek üzere genişletme talebinde bulunduklarını söyledi

BM'deki acil Suriye toplantısı öncesinde Fransa'nın BM Daimi Büyükelçisi Francois Delattre şu açıklamayı yaptı: "Fransa Dışişleri Bakanı adına, BM İnsani Yardımlar Koordinatörü Mark Lowcock'un vereceği brifingin genişletilmesini ve aynı zamanda Suriye'deki genel durum, özellikler de insani durumla ilgili bir acil toplantı yapılması konusunda bize fırsat verilmesini talep ettik. Bu bağlamda önceliğimiz Guta'nın doğusu ve İdlib; zira buralarda gözümüzün önünde yaşanan trajedi kabul edilemez. Ayrıca, dikkatimizi vermemiz gereken son gelişmeleri de görüşeceğiz. Fransa tarafından talep edilen bu acil görüşmelerin, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olayların ışığında daha da önem kazandığını söylememe gerek yok. Özellikle de yeni turu Viyana'da yapılacak olan Suriye görüşmelerinden bahsediyorum. Sahadaki kabul edilemez durumu istikrara ne kadar kavuşturabilirsek, Viyana'da, Suriye'deki nihai amaç olan siyasi çözümü güçlendirecek şartları da o ölçüde oluşturabiliriz.

Fransız diplomat, "Açıklamanızda Afrin'den bahsetmediniz. Dışişleri Bakanınız toplantıyı Afrin'deki durum için talep ettiğinizi söyledi” şeklindeki soruya "Sahadaki son gelişmelerden genel olarak bahsettim, Afrin de elbette dikkat etmemiz gereken son gelişmelerden” yanıtını verdi.

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