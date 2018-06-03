Fransız Cihatçı Kadına Irak'ta Ömür Boyu Hapis Cezası

Fransız kamuoyunda cihatçı kadınların yargılanması tartışmasının sembolü olan 27 yaşındaki Fransız cihatçı Melina Boughedir,Irak'ta yargılanarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eşiyle birlikte 2016 yılında Musul'a giderek IŞİD saflarında yer alan Melina Boughedir, 4 çocuğuyla birlikte 8 Temmuz 2017'de Musulda Irak ordusu tarafından yakalanarak cezaevine konmuştu.

Daha önce Irak'a illegal yollardan girdiği için 7 ay hapis cezasına çarptırılan Melina Boughedir, Mart ayı sonunda 'terörizm ve IŞİD üyesi olma' suçlarından yargılanmaya başladı. Irak'ta birlikte olduğu 4 çocuğundan 3'ü Fransa'ya gönderilen, 18 aylık küçük kızı ile bilikte cezaevinde kalan Boughedir için idam cezası isteniyordu.

"Beni kocam kandırdı"

Irak'a giderek IŞİD saflarına katılması suçlamasına ilk duruşmada, "Beni kocam kandırdı. Üstelik çocuklarımı da alıp gitme tehdidinde bulundu" sözleriyle karşılık veren Melina Boughedir, masum olduğunu söyledi.

Duruşma sırasında genç kadın, eline asla silah almadığını ve IŞİD'in ideolojisine inanmadığını ve bunun IŞİD militanlarıyla evlenen çok sayıda yabancı kadının durumunu yansıttığını dile getirdi. Boughedir, Mahkeme Başkanı'nın "Peki eşiniz nerede?" sorusuna, "Bir gün su almaya gitti ve bir daha gelmedi. Kayboldu. Ona ne olduğu hakkında bir bilgim yok" yanıtını verdi.