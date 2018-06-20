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Fransız gazetesinin birinci sayfasında bir Türk: İnce, Erdoğan'ı terleten adam

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

Fransız Le Monde gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayını birinci sayfaya taşıdı.

'(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a meydan okuyan adam' başlığıyla yayımlanan haberde İnce için 'Erdoğan'ın 15 yıldan uzun süreli iktidarını sallayan ve Erdoğan'ı terleten siyasetçi' tanımı yapıldı.

Sputnik'in haberine göre, İstanbul'da Esenyurt'ta, Bağcılar'da, Küçükçekmece'de, Diyarbakır'da ve İzmir'de Muharrem İnce'ye yönelik büyük bir tutkunun başladığını ifade eden gazete haberinde, İnce'nin Erdoğan için nitelendirilen 'rakipsiz' tabusunu yerle bir ettiğini belirtti.

Gazete Muharrem İnce'ye yönelik haberini şöyle sürdürdü: "Parmağını Türkiye'nin öncelikli hatalarına, otokratikleşmeye doğru sürüklenmesine, kötü ekonomi yönetimine nasıl sokacağını çok iyi biliyor. Erdoğan kıraathanelerde kek vaadinde bulunurken İnce, iş, yatırım ve teknoloji konuşuyor"

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İNCE GELİYOR AKŞENER GELİYOR BİRİ BAŞKAN DİĞERİ YARDIMCI...KİMİN SEÇİLDİĞİ HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL
Erdoğan papaya gider problem yok, İngiliz (siyonist) lerle görüşür problem yok, ABD ye ayrı Rusya'ya ayrı biat eder problem yok. Şimdi bakın aktroller İnce için ağza alınmayacak şeyler sıralar.
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