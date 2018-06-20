Fransız gazetesinin birinci sayfasında bir Türk: İnce, Erdoğan'ı terleten adam

'(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a meydan okuyan adam' başlığıyla yayımlanan haberde İnce için 'Erdoğan'ın 15 yıldan uzun süreli iktidarını sallayan ve Erdoğan'ı terleten siyasetçi' tanımı yapıldı.

Sputnik'in haberine göre, İstanbul'da Esenyurt'ta, Bağcılar'da, Küçükçekmece'de, Diyarbakır'da ve İzmir'de Muharrem İnce'ye yönelik büyük bir tutkunun başladığını ifade eden gazete haberinde, İnce'nin Erdoğan için nitelendirilen 'rakipsiz' tabusunu yerle bir ettiğini belirtti.

Gazete Muharrem İnce'ye yönelik haberini şöyle sürdürdü: "Parmağını Türkiye'nin öncelikli hatalarına, otokratikleşmeye doğru sürüklenmesine, kötü ekonomi yönetimine nasıl sokacağını çok iyi biliyor. Erdoğan kıraathanelerde kek vaadinde bulunurken İnce, iş, yatırım ve teknoloji konuşuyor"

