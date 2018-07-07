Fransız İslamı’ İçin Macron’a Şok Öneriler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslümanlar için Fransa’ya özgü bir sistem oluşturulmasını öngören ve merakla beklenen "Fransız İslamı" adlı projesini sonbaharda açıklayacak. Macron’a yakınlığıyla bilinen ve proje üzerinde çalışan uzman - yazar Hakim El Karoui’nin hazırladığı ve cumhurbaşkanına sunduğu planın ayrıntıları ortaya çıktı. Le Monde gazetesinde detayları yer alan raporda, Fransa’da İslam’ın finansmanından, imamların eğitimi ve maaşlarına, camilerin yenilenmesinden, Müslüman toplumun yönetimine kadar birçok radikal değişiklik içeriyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransız İslamı"nı yaratmak istediğini söylemiş, bunun için üzerinde çalışılan planı da 2018 yılının ilk çeyreğinde açıklayacağını bildirmişti. Ancak Macron konunun karmaşık olması nedeniyle planı açıklamak için Ramazan ayının bitmesini bekleyeceğini belirtti. Konuyla ilgili Müslüman toplum içinden gelen eleştiriler işi daha da karmaşık hale getirince, Elysee Sarayı projenin sonbaharda açıklanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Macron’un bu projede en yakın çalıştığı isim, yazar ve Fransa’daki Müslüman toplum konusunda danışmanlık yapan uzman Hakim El Karoui, Macron’un konuya ilişkin talepleri çerçevesinde 20 sayfalık bir rapor hazırlayarak Elysee’ye sundu. Le Monde gazetesinde yer alan planın temelinde, Cezayir, Fas, Tunus ve Türkiye gibi göçmenlerin geldikleri ülkelerin Fransa’daki Müslüman toplum üzerindeki etkisini bitirme; Suudi Arabistan ve Katar gibi mali destek vererek toplumu kontrol altına almak isteyen ülkelerin de nüfuzuna son verme hedefi var. ​Yeni kuruma 100 milyon Euro kaynak Elysee Sarayı, Müslümanların günlük uygulamalarına ve örgütlerine dokunmadan, onların dış finan kaynaklarının kesilmesini planlanıyor. Bu çerçevede hazırlanan planda, Fransa’da Müslüman toplumun ibadet ihtiyaçlarını karşılamak için gereken finansal kaynağın, helal ürünler, hac ve ‘vergi indirimi tanınan bağışlarla’ sağlanması planlanıyor. El Karoui, raporunda, köklü bir değişiklikle, bugüne kadar var olan kurumların tümüyle devre dışı bırakılarak, Müslüman toplumun çatı örgütlenmesi amacıyla Fransız İslamı için Müslüman Derneği (AMIF) kurulmasını öneriyor. Bu derneğin Müslüman toplum içerisinden saygı duyulan ve alanına hakim temsilcilerle yönetilmesini öngörüyor.

Rapora göre, AMIF aracılığıyla toplanacak yardım, bağış ve vergi payları sayesinde, imamların maaşları, cami yapımı ve tamiri, teoloji çalışmaları, islamofobi ve antisemitizme karşı mücadele çalışmalarının giderleri bu dernek tarafından ödenecek. Her yıl bu kaynaklardan 100 milyon Euro gelir elde edilerek, bu gelir kullanılmak üzere ilgili kurumlara aktarılacak. Böylece camiler üzerinde yabancı devletlerin maddi destek sağlayarak nüfuz oluşturmasının önüne geçilecek. ​‘Muslim business’ ve yolsuzluk eleştirisi Raporda, bu göreve talip olan ve başkanlığını Türk kökenli Ahmet Oğraş’ın yürüttüğü Fransız İslam Konseyi’nin (CFCM) Fas, Cezayir, Türkiye gibi ülkelerin etkisini taşıdığı ve aralarındaki rekabetin ilerlemeye olanak tanımadığı vurgulandı. Mevcut yapıların, çıkar savaşlarına girdiği, pek çok üyesinin "Muslim business" yaptığı ve hac, helal ürünler gibi alanlarda çok yüksek miktarda paranın döndüğünü, bu nedenle Müslümanların daha iyi koşullarda ibadetlerini yerine getirebilmesi için yeni düzenlemeler yapmaya yanaşılmadığı da dile getirildi.

İnananların desteğini almak ve güvenini kazanmak için AMIF’in, mevcut kurumlardan farklı olması, şeffaf ve kurallara uygun bir çalışma yürütmesi gerektiği de vurgulanıyor. Derneğin alınan yardımların karşılığında etkin, bağımsız ve profesyonel hizmet vermesi gerektiğine de vurgu yapan raporun hazırlayıcısı Hakim el Karoui Le Monde gazetesine, "Bugün Müslümanlar paraların yolsuzluklara gittiğini biliyor. Sessiz çoğunlukta olan Müslümanları harekete geçirmeliyiz. Çünkü mevcut durumda, onların entegre olma dinamikleri zarar görmektedir" dedi. Finansman planı Helal etten vergi: Raporda yer alan finansman planına göre, Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için gereken finansmanın en büyük bölümü helal et satımından elde edilecek. Helal ete kilo başı 30 kuruş vergi konulursa, buradan gelecek miktarın, 5 yıla kadar, yılda 60 milyon Euro’ya ulaşacağı hesaplanıyor. Helal et sertifikasının da AMIF tarafından verilmesi öngörülüyor. Hac seferleri: Aynı prensip, hac seferleri düzenleyen turizm şirketlerine de uygulanacak. Fransa’da düzenlenen hac seferlerinin Almanya’daki organizasyonlardan 1000 Euro daha pahalı olduğuna dikkat çeken El Karoui, "Fiyatlar son beş yılda yüzde 40 ile 50 arasında arttı. Bir kartel durumu hakim, üstelik verilen hizmet iyi değil" dedi.

Raporda yer alan plana göre, hac seferleri için yetkili kurum da AMIF olacak ve yalnızca, AMIF tarafından onaylanan yolcular, Suudi Arabistan vizesini alabilecek. Hükümet hac konusunu Riyad yönetimi ile yeniden müzakere edecek. Böylece AMIF yılda 13 milyon Euro gelir elde edecek. Vergiden muaf bağış: Üçüncü önemli kaynak olarak yeni kurulacak AMIF’e bağış yapılabilecek ve bu bağışların yüzde 75’i vergiden düşülebilecek. Fransa’da yapılan bağışlar ortalama 25-30 milyon Euro civarında. Ve bu bağışlar, camilerin yönetilebilmesi için nakit olarak yapılıyor. AMIF’e yurt dışından bağış alma yetkisi de verilecek ancak dernek bu bağışı tümüyle kullanmak zorunda olacak. Yeni finansman planı ile AMIF’in yılda 100 milyon Euro’luk bir gelir elde etmesi hedefleniyor. Ve miktarın toplam 50 milyon Euro olan imamların maaşlarının ödenmesi için yeterli olduğu vurgulanıyor. Bu koşullarda çalışılırsa, mevcut durumda iyi ücret alamayan imamlık mesleğine daha çok talep olabileceği de belirtiliyor. İmamların formasyonu