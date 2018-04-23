Fransız Meclisi ‘Göç ve Sığınma Yasasını’ Kabul Etti

Fransa meclisi Göç ve Sığınma Yasası’nı kabul etti. Fransa’da kamuoyu tarafından aylardır tartışılan, dernek ve insan hakları örgütlerinin tümünün karşı çıktığı sert “Göç ve Sığınma Yasası’nın” Ulusal Meclis’teki görüşmeleri de zorlu geçti. Üzerinde bini aşkın değişiklik önergesi verilen yasa bir hafta süren görüşmelerin ardından Pazar gecesi 139’a karşı 228 oyla kabul edildi, 24 milletvekili de oylamaya katılmadı. Yasaya karşı oy kullanan iktidar milletvekili Jean-Michel Celement partisinden istifa etti. Yasanın en çok tartışılan maddesi yabancıların sınır dışı edilmeden önce göçmen gözetim evlerinde tutulması süresini 45 günden 90 güne uzatan madde oldu. Hükümet bu süreyi 135 güne çıkarmak istiyordu ancak sert muhalefet karşısında bu süreyi 90 günde tutmayı kabul etti. Radikal sol parti La France Insoumise/Başkaldıran Fransa (LFI) milletvekili Daniele Obono, bu madde ile göçmen gözetim evlerinin tam bir cezaevine dönüşeceği uyarısında bulunarak, ”Göçmenleri, sığınmacıları sanki birer suçlu gibi cezaevine koyacaksınız. Bu dehşet verici” dedi

Çocuklara da gözetim evi Göçmen çocuklarının da aileleriyle bu gözetim evlerine konulması Meclis’te muhalefetin sert eleştirilerine hedef olan bir başka madde oldu. Bu maddeye iktidar partisi La Republique En Marche/Cumhuriyete Yürüyüş (LREM) milletvekillerinden de sert uyarı geldi. Anayasa Komisyonu’na davet edilen insan hakları savunucusu Jacques Toubon, “Fransa’da, 2017’de aralarında bebeklerin de olduğu 275 çocuk aileleriyle birlikte gözetim evine kapatıldı. Bu rakam 2012-2015 yılları arasındaki toplam rakama eşit” diyerek hükümeti uyarmıştı. LFI lideri Jean Luc Melenchon, “Bu barbar bir çözüm” diyerek derhal bu uygulamanın yasadan çıkarılmasını istedi. Yeni sol milletvekili Herve Saulignac da, “Çocuklar olmaz, çocuklar olamaz! Hiçbir gerekçe çocukların da tutuklanmasını haklı gösteremez. İnsan hakları ülkesinde, çocukların özgürlüklerini elinden alıp tutuklama değil, tam tersine koruma, tedavi etme, onlara iyi bakma zorunluluğunuz var” dedi. Ancak tüm muhalefet partilerinin birleşerek verdiği önergelerin hepsi iktidar tarafından reddedilince, çocukların da aileleriyle birlikte gözetim evlerinde tutulmasını düzenleyen 16. madde kabul edildi.