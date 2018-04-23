Fransız Meclisi ‘Göç ve Sığınma Yasasını’ Kabul Etti

Fransa meclisi Göç ve Sığınma Yasası’nı kabul etti. Fransa’da kamuoyu tarafından aylardır tartışılan, dernek ve insan hakları örgütlerinin tümünün karşı çıktığı sert “Göç ve Sığınma Yasası’nın” Ulusal Meclis’teki görüşmeleri de zorlu geçti. Üzerinde bini aşkın değişiklik önergesi verilen yasa bir hafta süren görüşmelerin ardından Pazar gecesi 139’a karşı 228 oyla kabul edildi, 24 milletvekili de oylamaya katılmadı. Yasaya karşı oy kullanan iktidar milletvekili Jean-Michel Celement partisinden istifa etti.
Yasanın en çok tartışılan maddesi yabancıların sınır dışı edilmeden önce göçmen gözetim evlerinde tutulması süresini 45 günden 90 güne uzatan madde oldu. Hükümet bu süreyi 135 güne çıkarmak istiyordu ancak sert muhalefet karşısında bu süreyi 90 günde tutmayı kabul etti.
Radikal sol parti La France Insoumise/Başkaldıran Fransa (LFI) milletvekili Daniele Obono, bu madde ile göçmen gözetim evlerinin tam bir cezaevine dönüşeceği uyarısında bulunarak, ”Göçmenleri, sığınmacıları sanki birer suçlu gibi cezaevine koyacaksınız. Bu dehşet verici” dedi
Çocuklara da gözetim evi
Göçmen çocuklarının da aileleriyle bu gözetim evlerine konulması Meclis’te muhalefetin sert eleştirilerine hedef olan bir başka madde oldu. Bu maddeye iktidar partisi La Republique En Marche/Cumhuriyete Yürüyüş (LREM) milletvekillerinden de sert uyarı geldi. Anayasa Komisyonu’na davet edilen insan hakları savunucusu Jacques Toubon, “Fransa’da, 2017’de aralarında bebeklerin de olduğu 275 çocuk aileleriyle birlikte gözetim evine kapatıldı. Bu rakam 2012-2015 yılları arasındaki toplam rakama eşit” diyerek hükümeti uyarmıştı.
LFI lideri Jean Luc Melenchon, “Bu barbar bir çözüm” diyerek derhal bu uygulamanın yasadan çıkarılmasını istedi. Yeni sol milletvekili Herve Saulignac da, “Çocuklar olmaz, çocuklar olamaz! Hiçbir gerekçe çocukların da tutuklanmasını haklı gösteremez. İnsan hakları ülkesinde, çocukların özgürlüklerini elinden alıp tutuklama değil, tam tersine koruma, tedavi etme, onlara iyi bakma zorunluluğunuz var” dedi.
Ancak tüm muhalefet partilerinin birleşerek verdiği önergelerin hepsi iktidar tarafından reddedilince, çocukların da aileleriyle birlikte gözetim evlerinde tutulmasını düzenleyen 16. madde kabul edildi.
Sol partiler yasanın insan haklarına aykırı olduğunu dile getirirken, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) ile aşırı sağ Front National/Ulusal Cephe (FN) yasanın göç kriziyle mücadelede yetersiz olduğunu savunarak, daha da sertleşmesi yönünde girişimde bulundu.
Yasa dışı kalan ve sığınma talepleri kabul edilmeyen göçmenlerin sınır dışı edilmesini düzenleyen 22. maddeyi önerge yağmuruna tutan sağ ve aşırı sağ muhalefet, yargılanarak ceza alan ya da poliste fişlenen yabancıların sistematik olarak sınırdışı edilmesini kapsayan önergeler verdiler. Ancak bu önergeler de hükümetten kabul görmedi.
Yasa üzerinde Pazar günü yapılan görüşmelerde hükümetin de savunduğu, “dayanışma suçu” olarak tanımlanan ve göçmenlere yardım eden Fransızlar’a verilen cezaların hafifletilmesini öngören değişiklik önergesi ise 21’e karşı 133 oyla kabul edildi. Yasa parlamentonun üst kanadı Senato’da da kabul edilirse yürürlüğe girecek.
İktidar milletvekili istifa etti
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Gerard Collomb’un kendi partisinden milletvekillerinin de direnmesine rağmen yasayı savunması, iktidar partisinde ilk istifaya yol açtı. İktidarın “karşı oy veren ihraç edilir” tehditlerine rağmen yasanın aleyhinde oy kullanan Vienne milletvekili Jean-Michel Clement “Bir hiç için konuşuyoruz, bu bir maskaralık” diyerek, yasanın Meclis’ten geçtiği Pazar günü akşamı partisinden istifa etti. Pek çok değişiklik önergesi hazırladığı halde hiçbirisi kabul edilmeyen 63 yaşındaki avukat kökenli milletvekili, LREM’de devam edemeyeceğini belirtti.
Yasa tasarısı neler getiriyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
ABD’de PKK skandalı!
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum