Fransız Polisinden Üniversiteye Şafak Operasyonu

Fransız polisi bu sabahın ilk saatlerinde ülkede üniversite eylemlerinin ilk başlatıldığı ve 26 Mart tarihinden bu yana işgal altında olan Sorbonne Üniversitesi Tolbiac kampüsüne girdi. Polis, bir saat süren operasyonla içeride okulda işgal eylemini sürdüren 100 kadar öğrenciyi olaysız dağıttı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un okulun yapısı nedeniyle müdahale etmenin çok güç olduğunu açıkladığı Tolbiac Kampüsü'ne sabah saat 05.00'te giren polise direniş olmadı. Bir kısmı kendisi okulu boşaltan öğencilerin bir bölümü de polis müdahalesiyle çıkarıldı. Direniş gösterilmeyen üniversite saat 06.00'da tümüyle boşaltılırken, polise hakaret eden bir öğrenci göz altına alındı.
İçişleri Bakanı Gerard Collomb, "Ülkenin her yerinde hukuk devleti üstün gelecek. Bu operasyon, üniversite rektörü Georges Haddad'ın talebi üzerine gerçekleştirilmiştir," dedi. Rektör Haddad da, "Ne öğrencilerden, ne de polisten kimse yaralanmadı. Bu benim için inanılmaz bir rahatlama. Öğrencilerin yeniden blokaja başlamaması için güvenlik güçlerine kampüsün güvenliği ve kapatılması için güveniyorum," dedi. İçişleri Bakanlığı, hasar gören kampüsün yenilenmesi ve güvenliği için kapalı tutulacağını açıkladı.
Paris 8, Montpellier, Toulouse ve Rennes Üniversiteleri'nde tümüyle işgal devam ederken, ülke genelinde 10 kadar üniversitede de eylemler sürüyor.
Fransız üniversiteleri neden kaynıyor?
Öğrenciler, üniversite giriş koşularını değiştiren ve herkese üniversite şansını ortadan kaldırarak seçme sistemini ön plana koyan, üniversite başvurularında da her okula başvuru için ayrı ücret ödemeyi ve ayrı başvuru dosyası hazırlanmayı öngören Parcoursup adlı yeni reforma karşı ayaklandı.
Fransa Üniversite Öğrencileri Birliği UNEF, yeni reformla "maskeli bir elit sistemin" getirilmeye çalışıldığını, başvurabilmek için dahi ciddi miktarda para yatırılarak özellikle yoksul öğrencilerin daha başından diskalifiye edildiğini savunuyor. UNEF, üniversitelere ayılan bütçenin arttılmasını ve öğrencilere daha fazla yer açılmasını da istiyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 8 Mart'ta reformu imzalayarak yürürlüğe koymasının ardından, ilk direniş Paris Sorbonne Üniversitesi Tolbiac kampüsünde 26 Mart'ta başladı. Tolbiac'ı Sorbonne Pantehon Kampüsü, Nanterre Üniversitesi ve Fransa genelinde 10 kadar büyük ilde 10 temel üniversite izledi.
Macron'un üniversitesinde işgal
Fransız polisi daha önce de Fransızların sembolik okulu, 68 hareketinin başladığı Sorbonne Üniversitesi'ni polis zoruyla boşaltmıştı.
Cumhurbaşkanı Macron'un da öğrencisi olduğu ve Fransız elitlerinin yetiştiği ünlü Science-Po (Siyasal Bilgiler Fakültesi) öğrencileri, polis müdahalesini protesto etmek için işgaleylemi başlatarak, sembolik bir yanıt verdi.
Ülkede devam eden demiryolu işçilerinin grevine çok sayıda sektörden destek veriliyor. Demiryolu işçilerinin 'kamu hizmetini' savunan grevi diğer sektörler de destekliyor. Öğrenciler ise, üniversite reformuna karşı çıkarken, "convergence/birleşme" çağrısı yaparak tüm sektörülerin kendilerini desteklemesini isteyen sendikalara destek için, üniversite işgallerinin yanısıra gösterilere de katılıyor.
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