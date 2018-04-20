Fransız Polisinden Üniversiteye Şafak Operasyonu

Fransız polisi bu sabahın ilk saatlerinde ülkede üniversite eylemlerinin ilk başlatıldığı ve 26 Mart tarihinden bu yana işgal altında olan Sorbonne Üniversitesi Tolbiac kampüsüne girdi. Polis, bir saat süren operasyonla içeride okulda işgal eylemini sürdüren 100 kadar öğrenciyi olaysız dağıttı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un okulun yapısı nedeniyle müdahale etmenin çok güç olduğunu açıkladığı Tolbiac Kampüsü'ne sabah saat 05.00'te giren polise direniş olmadı. Bir kısmı kendisi okulu boşaltan öğencilerin bir bölümü de polis müdahalesiyle çıkarıldı. Direniş gösterilmeyen üniversite saat 06.00'da tümüyle boşaltılırken, polise hakaret eden bir öğrenci göz altına alındı.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, "Ülkenin her yerinde hukuk devleti üstün gelecek. Bu operasyon, üniversite rektörü Georges Haddad'ın talebi üzerine gerçekleştirilmiştir," dedi. Rektör Haddad da, "Ne öğrencilerden, ne de polisten kimse yaralanmadı. Bu benim için inanılmaz bir rahatlama. Öğrencilerin yeniden blokaja başlamaması için güvenlik güçlerine kampüsün güvenliği ve kapatılması için güveniyorum," dedi. İçişleri Bakanlığı, hasar gören kampüsün yenilenmesi ve güvenliği için kapalı tutulacağını açıkladı.