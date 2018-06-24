Fransız Politikacıların Tutuklanmasına PCF’den Tepki

Fransız Komünist Partisi (PCF) mensubu Cote-d’Armor senatörü Christine Prunaud, Bas-Rhin Bölge Sekreteri Hulya Turan ve PCF Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Pascal Torre’nin Ağrı’da gözaltına alınması Fransa’da yankı buldu. PCF Genel Sekreteri Pierre Laurent, “Partililerin derhal serbest bırakılması” çağrısı yaptı.
PCF, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri gözlemci sıfatıyla izlemek üzere Ağrı kentine giden PCF delegasyonu gözaltına alınmış ve bu sabah savcılığa çıkarılmıştır. Türk hükümeti seçimlerdeki kitlesel hile girişimlerinin tespit edilmesini engellemek için bu tutuklamalarda bulunmuştur” denildi.
PCF Genel Sekreteri Pierre Laurent, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, partililerin HDP’nin çağrısı üzerine bölgede seçimleri gözlemlemek amacıyla Ağrı’da bulunduğunu belirterek, “Partililerimizin savcılık tarafından ifadeleri alınmış. Ardından da seçim işlemi bitene kadar tutuklu bulunmaları kararlaştırılmış. Savcılık pasaportlarına da el koymuştur. Ancak partililerimiz tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi gözlemci misyonu ile gitmiştir. Hiçbir zaman gitme amaçlarını da saklamamıştır. Bir usulsüzlük yapma ihtimalleri söz konusu değildir. Derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz” dedi.
Henüz Fransız makamlarından bir açıklama yapılmazken, Pierre Laurent, Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’ın kabinesi ve bölgede bulunan Fransız konsolosluk yetkilileriyle temasta olduklarını açıkladı.
Anadolu Ajansı’na bilgi veren Türk güvenlik yetkilileri ise, 3 Fransız politikacının “kendilerini AGİT gözlemcisi olarak göstermeye çalıştıklarını ancak akreditasyonlarının olmadığının, seçimleri manipüle etmek için bölgede bulunduklarının tespit edildiğini” açıkladı.
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