HABER

Fransız Politikacıların Tutuklanmasına PCF’den Tepki

24.06.2018 18:21 | Son Güncelleme

Fransız Komünist Partisi (PCF) üç üyesinin Ağrı’da gözaltına alınmasını protesto etti. PCF, partililerin HDP’nin çağrısı üzerine bölgede seçimleri gözlemlemek amacıyla Ağrı’da bulunduğunu söylerken Türk yetkililer Fransız politikacıların kendilerini AGİT gözlemcisi olarak göstermeye çalıştıklarını bildirdi

Fransız Politikacıların Tutuklanmasına PCF’den Tepki

Fransız Komünist Partisi (PCF) mensubu Cote-d’Armor senatörü Christine Prunaud, Bas-Rhin Bölge Sekreteri Hulya Turan ve PCF Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Pascal Torre’nin Ağrı’da gözaltına alınması Fransa’da yankı buldu. PCF Genel Sekreteri Pierre Laurent, “Partililerin derhal serbest bırakılması” çağrısı yaptı.

PCF, Fransız medyasına yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri gözlemci sıfatıyla izlemek üzere Ağrı kentine giden PCF delegasyonu gözaltına alınmış ve bu sabah savcılığa çıkarılmıştır. Türk hükümeti seçimlerdeki kitlesel hile girişimlerinin tespit edilmesini engellemek için bu tutuklamalarda bulunmuştur” denildi.

PCF Genel Sekreteri Pierre Laurent, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, partililerin HDP’nin çağrısı üzerine bölgede seçimleri gözlemlemek amacıyla Ağrı’da bulunduğunu belirterek, “Partililerimizin savcılık tarafından ifadeleri alınmış. Ardından da seçim işlemi bitene kadar tutuklu bulunmaları kararlaştırılmış. Savcılık pasaportlarına da el koymuştur. Ancak partililerimiz tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi gözlemci misyonu ile gitmiştir. Hiçbir zaman gitme amaçlarını da saklamamıştır. Bir usulsüzlük yapma ihtimalleri söz konusu değildir. Derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz” dedi.

Henüz Fransız makamlarından bir açıklama yapılmazken, Pierre Laurent, Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian’ın kabinesi ve bölgede bulunan Fransız konsolosluk yetkilileriyle temasta olduklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı’na bilgi veren Türk güvenlik yetkilileri ise, 3 Fransız politikacının “kendilerini AGİT gözlemcisi olarak göstermeye çalıştıklarını ancak akreditasyonlarının olmadığının, seçimleri manipüle etmek için bölgede bulunduklarının tespit edildiğini” açıkladı.

PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
Muharrem İnce YSK Önünde Konuştu: 'Moral bozucu haberlere inanmayın'Muharrem İnce YSK Önünde Konuştu: 'Moral bozucu haberlere inanmayın'
Canlı Anlatım: İnce adil sonuç çağrısı yaptıCanlı Anlatım: İnce adil sonuç çağrısı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

Diyarbakır Bağlar'da neler oluyor? Tartışma yaratan fotoğrafa yalanlama

İlginizi Çekebilir

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

5 kadını ormana kaçırıp topluca tecavüz ettiler!

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...

Dünyanın en iyi üniversitesinde skandal! Seks partisi yaptılar!

Dünyanın en iyi üniversitesinde skandal! Seks partisi yaptılar!

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

24 Haziran seçimi öncesi Alman vekilden tehdit: Erdoğan kazanırsa AP, üyelik Müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecek

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

İnek kesmekle suçlanan müslümanı döverek öldürdüler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Almanya'da patlama

Son dakika! Almanya'da patlama

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

Pompeo'dan Trump ve Putin açıklaması!

Pompeo'dan Trump ve Putin açıklaması!

Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest

Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders restorandan kovuldu

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders restorandan kovuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.