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Fransız şarkıcı France Gall yaşamını yitirdi

07.01.2018 19:17 | Son Güncelleme 5 saat önce

1960'larda müzik sahnesine çıkan ve yıllarca besteleriyle dünya çapında dinlenen Fransız şarkıcı France Gall Paris'te yaşamını yitirdi. Le Figaro'nun "savaş sonrası kızların özgürleşmesinin simgesi" dediği Hall hakkında Fransa Kültür Bakanı Nyssen "Fransız müziğinin eskimeyen eşsiz ikonu" ifadelerini kullandı.

AFP

1960'larda müzik sahnesine çıkan ve yıllarca besteleriyle dünya çapında dinlenen Fransız şarkıcı France Gall Paris'te yaşamını yitirdi.

70 yaşındaki Gall, geçen ay ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Gall aynı zamanda iki yıldır kanserle mücadele ediyordu.

Gall 1965'te Lüksemburg adına yarıştığı Eurovizyon yarışmasını Poupée de cire, Poupée de son şarkısıyla kazanmıştı.

Gall 1987'de caz efsanesi Ella Firzgerald için yazdığı Ella, Elle l'a şarkısıyla uluslararası ününü artırmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=lgHGU8gqz9U

1947'de dünyaya gelen France Gall, Edith Piaf ve Charles Aznavour gibi sanatçılara söz yazan Robert Gall'ın kızıydı.

Çocuksu gülümsemesi ve tatlı sesiyle bilinen Gall, Le Figaro gazetesinin ifadeleriyle "savaş sonrası Fransız kızların özgürleşmesinin simgesi oldu".

50 yılı aşan kariyerini Fransa Kültür Bakanı Françoise Nyssen "Fransız müziğinin eskimeyen eşsiz ikonu" olarak nitelemişti.

AFP France Gall 1960'larda İlk şarkısı Ne Sois Pas Si Bête 200 bin sattığında France Gall 16 yaşındaydı.

Gall'a Eurovizyon zaferini getiren Poupée de cire şarkısını ise ünlü Fransız müzisyen Serge Gainsbourg yazmıştı.

Gall'ın Gainsbourg ile işbirliği sonradan eleştirilmiş, Gall ise sonradan Gainsbourg'un yazdığı şarkılardaki imaları anlamak için o zamanlar çok genç olduğunu söylemişti.

AFP Gall, Gainsbourg'un yazdığı bazı şarkılardaki erotik imaları anlamadığını söyledi En popüler şarkılarından biri olan Les Sucettes'de (Lolipoplar) Gall "çubuğu her ağzına alışında cennete ulaşan" bir kızın hikayesini anlatıyordu.

Gall, şarkıda neyin ima edildiğini anladıktan sonra Gainsbourg ile bir daha birlikte çalışmamış ve bu şarkıyı bir daha söylememişti.

Gall'ın ölümü, bir diğer büyük Fransız müzisyen Johnny Hallyday'in ölümünden bir ay sonra geldi.

Gall kızı ve eşinin ölümünün ardından son yıllarını yardım kuruluşları için çalışarak geçirmişti.

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