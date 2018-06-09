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Fransız Savcı: 'Bourdain'in Ölümünde Cinayet Şüphesi Yok'

09.06.2018 23:13 | Son Güncelleme

Fransız savcılar, otel odasında ölü bulunan Anthony Bourdain'in ölümünde cinayet şüphesi olmadığını belirtti ve Bourdain'in intihar ettiği bilgisini doğruladı

Fransız Savcı: 'Bourdain'in Ölümünde Cinayet Şüphesi Yok'

Fransız savcılar, otel odasında ölü bulunan Anthony Bourdain'in ölümünde cinayet şüphesi olmadığını belirtti ve Bourdain'in intihar ettiği bilgisini doğruladı.

Ünlü şef, yazar ve CNN televizyonunda yayınlanan 'Parts Unknown' programının sunucusu Anthony Bourdain, 8 Haziran Cuma günü, Strasbourg yakınlarında kaldığı lüks otel odasında ölü bulunmuştu.

Olayı inceleyen savcı, Bourdain'in otel odasına zorla girildiğini gösteren herhangi bir kanıt bulamadıklarını söyledi. Adli tıp uzmanları da Bourdain'in vücudunda herhangi bir darbe izine rastlanmadığını ifade etti.

Savcılar Bourdain'in kendini asarak intihar ettiğini açıkladı.

Yapılacak kan ve idrar testleriyle de Bourdain'in vücudunda herhangi madde ya da ilacın etkisinin olup olmadığı araştırılacak.

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