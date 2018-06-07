Fransız talihli iki yılda ikinci kez bir milyon euro kazandı

BBC'nin haberine göre, Fransa'nın güneydoğusunda yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen talihli, 2016 yılı kasım ayında şans oyunundan kazandığı bir milyon euronun ardından geçen ay yine bir milyon euroluk ikramiyenin sahibi oldu.

İKRAMİYEYİ UMURSAMADIĞINI AÇIKLADI

Şanslı biletin satıldığı Haute-Savoie bölgesindeki gazete bayisi, talihlinin bir milyon euroluk son ikramiyeyi umursamadığını açıklarken, Fransız basını, yine büyük ikramiye kazanmayı ümit eden talihlinin şans oyunları oynamaya devam etmeyi planladığını yazdı.

Matematikçiler talihlinin 2 yıldan kısa süre içinde ikinci kez büyük ikramiye kazanmasını 16 trilyonda bir ihtimal olduğunu belirtti.

(AA)

