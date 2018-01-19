Fransız tarihçi: Kitabımın Türkiye'de okunması beni mutlu edecek

Gülten Özbey / Paris, 19 Ocak (DHA) – Avrupa'da taraflı haberler yayınlandığını ve deforme edilmiş veriler kullanıldığını savunan Fransız tarihçi Dr. Nicolas Pitsos, Osmanlı tarihine ilişkin kitabının Türkiye'de okunmasının kendisini mutlu edeceğini söyledi.

Sorbonne Uluslararası İlişkiler, Avrupa Medeniyetleri ve Kimlikleri kuruluşu ve Avrupa-Avrasya Araştırmaları Merkezinde, özellikle Ortadoğu üzerine basında medyada yer alan tarih olayları ile ilgili çalışmalarını sürdüren Balkan tarihi uzmanı Dr. Nicolas Pitsos Paris, Anadolu Kültür Merkezi'nde , "Birinci Dünya savaşında Fransız basınında Osmanlı İmparatorluğunun İmajı” adlı bir konferans verdi.

Pitsos konuşmasında, "Yirminci yüzyılın başındaki olaylarla bugünkü olayların birbirine çok benziyor olmasından dolayı kitabımda, Avrupa'da haberlerin taraf tutarak ve bazı gerçeklerin de deforme edilmiş objektif olmayan verilere göre yazıldığını göstermek istedim” dedi ve kitabının Türkiye'de de okunmasının kendisini çok mutlu edeceğini ekledi