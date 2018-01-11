Fransız vatandaşlığına başvuran İngilizlerin sayısı on kat arttı

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Fransa İçişleri Bakanlığı, Fransız vatandaşlığına başvuran İngiliz uyrukluların sayısının üç yıl içinde yaklaşık on kat arttığını açıkladı.

Bakanlık, 2015'te 386 İngiliz'in Fransız olmak için başvuru yaptığını ve bu rakamın Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılında 1,363'e, 2017'de ise 3 bin 173'e yükseldiğini açıkladı.

Bu dönem içerisinde Fransız vatandaşlığına geçen Birleşik Krallık vatandaşlarının sayısı 320'den 1,518'e yükseldi.

Le Figaro gazetesi, birçok başvuranın havalimanları, Manş tüneli ve Eurostar terminallerindeki kuyruklardan kaçınmak, veya Birleşik Krallık'ın AB'yi terk etmesinden sonra sağlık hizmetleri ve sosyal yardımlara hak kazanmak gibi nedenlerle başvuru yaptığını yazdı.

Ancak Fransa'da göçmen danışmanlığı yapan İngiliz bir kadın Fiona Mougenot, 2017'de 20'den fazla vatandaşlık değiştirme başvurusu yaptığını ve çoğu başvuranın, Avrupa vatandaşlığını korumayı, olası bürokratik meseleleri en aza indirmekten daha çok istediğini söyledi.