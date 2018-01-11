HABER

Fransız vatandaşlığına başvuran İngilizlerin sayısı on kat arttı

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 7 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – Fransa İçişleri Bakanlığı, Fransız vatandaşlığına başvuran İngiliz uyrukluların sayısının üç yıl içinde yaklaşık on kat arttığını açıkladı.

Bakanlık, 2015'te 386 İngiliz'in Fransız olmak için başvuru yaptığını ve bu rakamın Brexit referandumunun yapıldığı 2016 yılında 1,363'e, 2017'de ise 3 bin 173'e yükseldiğini açıkladı.

Bu dönem içerisinde Fransız vatandaşlığına geçen Birleşik Krallık vatandaşlarının sayısı 320'den 1,518'e yükseldi.

Le Figaro gazetesi, birçok başvuranın havalimanları, Manş tüneli ve Eurostar terminallerindeki kuyruklardan kaçınmak, veya Birleşik Krallık'ın AB'yi terk etmesinden sonra sağlık hizmetleri ve sosyal yardımlara hak kazanmak gibi nedenlerle başvuru yaptığını yazdı.

Ancak Fransa'da göçmen danışmanlığı yapan İngiliz bir kadın Fiona Mougenot, 2017'de 20'den fazla vatandaşlık değiştirme başvurusu yaptığını ve çoğu başvuranın, Avrupa vatandaşlığını korumayı, olası bürokratik meseleleri en aza indirmekten daha çok istediğini söyledi.

Gazeteye konuşan Mougenot, "Pratik konular müşterilerimiz için büyük önem taşıyor. Fakat çoğu için, esas neden Avrupa'da kalmak. Birçoğu referandumda oy kullanamadı, Brexit sonucuyla dehşete düştü ve ihanete uğramış hissetti. Fransa önemli bir ülke, çünkü hayatları burada, ancak Fransa'dan ziyade, Avrupa'yı terk etmek istemiyorlar.”dedi.

Guardian gazetesi ise, Ekim ayında Brexit oylarını takiben yılda en az 17 bin İngilizin bir başka AB üye ülkesinin vatandaşlığına girdiğini bildirdi.

Londra merkezli 20 AB büyükelçiliği ve içişleri bakanlığından verilen yanıtlar İrlanda'nın yüzde 1025 artışla yaklaşık dokuz bin başvuruya ulaşarak, en popüler ülke olduğunu ortaya koydu.

Rakamlarda neredeyse tüm ülkeler önemli bir artış kaydetti; İngilizlerden vatandaşlık başvuruları İtalya'da yaklaşık sekiz kat, Almanya'da beş kat, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve Avusturya'da da iki veya üç kat arttı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Abdullah Gül'ün 2019 adayı kim olacak? Ankara'yı hareketlendirecek iddia!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız yeniden mi evleniyor?

Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!

Ağlayarak istifa eden Ahmet Edip Uğur: Sırada 4-5 belediye başkanı daha vardı!

İlginizi Çekebilir

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Stephen Hawking'ten korkutan açıklama! Tarih bile verdi

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Ankara siyasetinde 2019 hesapları

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Ülke ayağa kalktı! Öldürülmeden önce tecavüze uğramış...

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

Suudi Arabistan'dan 'devrim' gibi karar

İsrail polisi bir Türk vatandaşını gözaltına aldı

İsrail polisi bir Türk vatandaşını gözaltına aldı

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Putin, Trump'ı fena kızdıracak: Bu raundu Kim Jong-un kazandı

Putin, Trump'ı fena kızdıracak: Bu raundu Kim Jong-un kazandı

Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

Biyonik penisli erkek seks robotları geliyor!

AYM'den tutuklu gazeteciler için emsal karar

AYM'den tutuklu gazeteciler için emsal karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.