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Fransız Yargısı Affetmedi

15.05.2018 19:54 | Son Güncelleme

Fransa eski Maliye Bakanı Jerome Cahuzac, vergi kaçırmak, vergi kaçırmak suretiyle para aklamak ve kamuya yalan söylemek suçlarından ikisi kapalı 4 yıl hapis, 300 bin Euro da para cezasına çarptırıldı

Fransız Yargısı Affetmedi

Fransa eski Maliye Bakanı Jerome Cahuzac, vergi kaçırmak, vergi kaçırmak suretiyle para aklamak ve kamuya yalan söylemek suçlarından ikisi kapalı 4 yıl hapis, 300 bin Euro da para cezasına çarptırıldı. Eski Bakan 2 yılın altında kapalı hapis cezası aldığı için cezaevine girmekten kurtulabilecek.

Davanın görüldüğü ilk mahkemede Cahuzac hakkında, İsviçre’de bulunan gizli hesabına para yatırarak vergi kaçırmak suçundan 3 yıl hapis cezası ve 5 yıl kamu yaşamından men edilmesi kararı verilmişti.

Kararı Yargıtay'a götüren Cahuzac'a verilen ceza daha da artırıldı. Mahkeme, Cahuzac'a 2'si kapalı 4 yıl hapis cezası, 300 bin Euro para cezası ve 5 yıl kamusal haklarından men cezası verdi.

Kararın nasıl uygulanacağını, "Uygulama hakimliği" belirleyecek ancak eski bakanın, 2 yıllık kapalı hapis cezasını "elektronik kelepçe" ile uzaktan izlenerek geçirmesi bekleniyor.

Duruşma sonrası kısa açıklama yapan Cahuzac'ın avukatı Eric Dupont-Moretti, "Bu savunmanın değil adaletin zaferidir. Çünkü karar adildir. 2 yıl ve altındaki cezalar cezaevine girmeyi gerektirmiyor. Cahuzac da hapsedilmeyi hak etmiyor. Kamu için bir tehlike oluşturmuyor. Bundan sonra bakanın hapis yatmaması için başka bir hakim önünde mücadele vereye devam edeceğiz. Uygulama hakimliği karar verecek" dedi.

Hollande'ın beyni idi

Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kabinesinin en parlak ismi olan Jerome Cahuzac, 20 yıl önce İsviçre'de bir hesap açmış ve varlığının bir bölümünü burada saklamıştı. Siyasete atılmaya karar verince bu hesabı kapatarak paraları Singapur'da bir bankaya aktardığı iddia edilmişti. İddiaları uzun süre reddeden Cahuzac sonunda, 2001 yılından bu yana dokunmadığı hesabında 600 bin Euro olduğunu kabul etmişti. Açıkça uzun süre kamuoyuna yalan söyleyen Bakan, istifa etmiş, o günden bu yana da siyasetten çekilmişti.

Cahuzac, hapse girmemesi durumunda Korsika adasına yerleşerek yeniden çalışmak istediğini dile getirmişti.

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