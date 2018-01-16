Freedom House: Özgürlüklerde küresel gerileme sürüyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ocak (DHA) – Özgürlüklerdeki küresel düzeyde gerilemenin sürdüğüne dikkat çeken Washington merkezli, kâr amacı gütmeyen, hükümet dışı bir düşünce kuruluşu Freedom House, Türkiye'yi "Özgür Değil" kategorisine indirdi.

Freedom House tarafından yıllık olarak yayınlanan "Dünya'da Özgürlük 2018 - Demokrasi Krizde" başlıklı raporuna göre, özgürlükler küresel düzeyde 12 yıllık gerileme 2017 yılında da devam etti ve 71 ülkede demokrasi ve insan haklarında önemli gerilemeler yaşandı. Raporda, demokrasi ve özgürlüklerde ilerleme sağlanan ülke sayısı ise 35 olarak belirlendi.

Freedom House Başkanı Michael J. Abramowitz, demokrasinin son yılların en ciddi sınavını verdiğinin altını çizerek, "Demokrasinin temel öğretileri arasında olan, seçme özgürlüğü, adil seçimler, azınlık hakları, basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü konuları küresel ölçekte kuşatma altında" dedi.

Rapora göre, Çin ve Rusya, dünyanın önde gelen demokrasilerinin gerilemesinin etkisiyle, bunu fırsata çevirerek hem ülkelerinde baskıyı artırdılar hem de diğer ülkeleri etkilediler. Kazanılan gücü korumak isteyen ülkeler, sınırları dışındaki olaylara taraf olarak farklı fikirlere sahip muhalifleri bastırdılar ve kurallara dayalı enstitüleri tehlikeye attılar.